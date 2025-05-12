Соболенко обыграла Кенин и вышла в 1/8 турнира WTA-1000 в Риме

Фото: Pat Hoelscher / AP news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f275de51-e341-4ec9-b6ca-df4936792ef7/conversions/8ddb44cd-b1a4-4524-8c8c-dbb7583f5634-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f275de51-e341-4ec9-b6ca-df4936792ef7/conversions/8ddb44cd-b1a4-4524-8c8c-dbb7583f5634-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f275de51-e341-4ec9-b6ca-df4936792ef7/conversions/8ddb44cd-b1a4-4524-8c8c-dbb7583f5634-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f275de51-e341-4ec9-b6ca-df4936792ef7/conversions/8ddb44cd-b1a4-4524-8c8c-dbb7583f5634-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Pat Hoelscher / AP

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела третий круг на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия), пишет sport5.by.

В 1/16 финала матче первая ракетка мира одержала победу над американской теннисисткой Софьей Кенин, занимающей 31-е место в рейтинге WTA. Поединок длился 2 часа 9 минут минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу белоруски.

За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Кенин один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Соболенко станет украинская теннисистка Марта Костюк, в матче третьего круга уверенно обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес - 6:4, 6:2.

Напомним, Соболенко уже встречалась с Костюк в четвертьфинале недавнего тысячника в Мадриде. Тогда украинская теннисистка жаловалась на поведение белоруски на корте во время непогоды в Испании.

Римский турнир Internazionali BNL d'Italia является заключительным грунтовым "тысячником" у женщин в сезоне и последней проверкой сил для лидеров Тура перед Открытым чемпионатом Франции. Соревнования основной сетки в столице Италии проходят с 6 по 17 мая.

В женском одиночном разряде принимают участие 96 теннисисток. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Швентек, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко - 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025 году составляет свыше 6 млн евро.