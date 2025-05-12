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Соболенко обыграла Кенин и вышла в 1/8 турнира WTA-1000 в Риме
Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела третий круг на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия), пишет sport5.by.
В 1/16 финала матче первая ракетка мира одержала победу над американской теннисисткой Софьей Кенин, занимающей 31-е место в рейтинге WTA. Поединок длился 2 часа 9 минут минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу белоруски.
За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Кенин один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Следующей соперницей Соболенко станет украинская теннисистка Марта Костюк, в матче третьего круга уверенно обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес - 6:4, 6:2.
Напомним, Соболенко уже встречалась с Костюк в четвертьфинале недавнего тысячника в Мадриде. Тогда украинская теннисистка жаловалась на поведение белоруски на корте во время непогоды в Испании.
Римский турнир Internazionali BNL d'Italia является заключительным грунтовым "тысячником" у женщин в сезоне и последней проверкой сил для лидеров Тура перед Открытым чемпионатом Франции. Соревнования основной сетки в столице Италии проходят с 6 по 17 мая.
В женском одиночном разряде принимают участие 96 теннисисток. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Швентек, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко - 6:2, 6:3.
Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025 году составляет свыше 6 млн евро.
Чемпионка турнира получит чек в размере 877 390 евро и 1000 рейтинговых очков.