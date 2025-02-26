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Соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" - реальный шанс заявить о себе
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4.22025-03-05T04:17:59.000000Z00
Они верят в свою мечту и готовы на все, чтобы доказать - трус не играет в хоккей. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Праздник хоккея принимает столичная "Чижовка-Арена".
За награды сражаются ледовые дружины старшей возрастной группы - ребята 2009-2011 годов рождения. Это дивизион А, который разделен на два квартета по 4 команды, представляющие все области и Минск. Групповая стадия завершится 6 марта, а в пятницу, 7-го числа, будут сыграны стыковые поединки за итоговые места.
В прямом эфире за хоккейными баталиями можно следить на официальном ютуб-канале Президентского спортивного клуба.