Соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" - реальный шанс заявить о себе

Они верят в свою мечту и готовы на все, чтобы доказать - трус не играет в хоккей. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Праздник хоккея принимает столичная "Чижовка-Арена".

За награды сражаются ледовые дружины старшей возрастной группы - ребята 2009-2011 годов рождения. Это дивизион А, который разделен на два квартета по 4 команды, представляющие все области и Минск. Групповая стадия завершится 6 марта, а в пятницу, 7-го числа, будут сыграны стыковые поединки за итоговые места.