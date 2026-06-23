"Столица" примет "Витэн" в 3-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

В мини-футбольном чемпионате Беларуси продолжается погоня за золотом. 23 июня в 3-м матче финальной серии "Столица" в спорткомплексе Уручье примет "Витэн".

В противостоянии до трех побед пока паритет - 1:1. Причем обе предыдущие встречи получились сверхупорными, ведь победитель определялся только по итогам серии послематчевых пенальти.

Кому удастся выйти вперед, узнаем из прямой трансляции, которая начнется на "Беларусь 5" в 18:50.