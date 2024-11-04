Татьяна Мацко - пятикратная чемпионка мира по самбо

Белорусская школа самбо продолжает подтверждать свой уровень на международной арене. В заключительный день планетарного форума порадовала Татьяна Мацко - она стала пятикратной чемпионкой мира. В финале весовой категории до 59 кг белоруска взяла верх над украинкой Софией Бординских.