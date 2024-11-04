ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Татьяна Мацко - пятикратная чемпионка мира по самбо

Белорусская школа самбо продолжает подтверждать свой уровень на международной арене. В заключительный день планетарного форума порадовала Татьяна Мацко - она стала пятикратной чемпионкой мира. В финале весовой категории до 59 кг белоруска взяла верх над украинкой Софией Бординских.

Наша копилка медалей чемпионата мира насчитывает 9 наград разной пробы. Ранее также на высшую ступень пьедестала поднимались Даниэла Ждан и Мария Кондратьева. Серебро у Александра Козлова и Анжелы Жилинской. Бронзу примеряли Елизавета Лапаева, Карина Шут, Александр Кокша и Александр Круглик.

самбоспорт

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все