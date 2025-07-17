Три белорусских клуба поборются за выход во второй раунд квалификации Лиги конференций

17 июля сразу три белорусских клуба попытаются выйти во второй раунд квалификации футбольной Лиги конференций.

В первых матчах все наши команды одержали победы и имеют хорошие шансы шагнуть дальше. Первым свой матч начнет жодинский "Торпедо-БелАЗ" в Северной Македонии против местного клуба "Работнички". Неделю назад "автозаводцы" 3:0 разгромили соперника, повторная встреча начнется в 19 часов по белорусскому времени.