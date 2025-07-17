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Три белорусских клуба поборются за выход во второй раунд квалификации Лиги конференций
Автор:Редакция news.by
17 июля сразу три белорусских клуба попытаются выйти во второй раунд квалификации футбольной Лиги конференций.
В первых матчах все наши команды одержали победы и имеют хорошие шансы шагнуть дальше. Первым свой матч начнет жодинский "Торпедо-БелАЗ" в Северной Македонии против местного клуба "Работнички". Неделю назад "автозаводцы" 3:0 разгромили соперника, повторная встреча начнется в 19 часов по белорусскому времени.
В прямом эфире следите за матчем на "Беларусь 5". А далее спортивный телеканал в режиме переклички покажет встречи "Неман" - "Урарту" и "Динамо-Брест" - "Сутьеска", старт первого - в 9 вечера, второй начнется в 21:30. Оба наших клуба в первых матчах праздновали победы - 2:1.