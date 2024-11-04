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Ценности, традиции и новации современного спорта обсудят на Международном научном конгрессе в Минске
Роль науки в спорте высших достижений нельзя недооценивать. 14 ноября в Минске взял старт III Международный научный конгресс "Ценности, традиции и новации современного спорта".
Форум уже успел стать традиционным - раз в два года его принимает Белорусский государственный университет физической культуры. В 2024 году в списке участников 13 стран - представители разных континентов: Бразилия, Китай, Чили, Япония, Венесуэла, Грузия, Армения и другие.
Торжественная церемония открытия конференции завершилась в Зале славы Национального олимпийского комитета. После церемонии открытия - пленарное заседание на тему "Тренер будущего".
Далее в рамках конгресса VII Международный студенческий олимпийский форум, где, проблемы в современном мировом спорте обсудит подрастающее поколение.
Также в программе 14 ноября круглый стол в главном корпусе БГУФК - поговорят о важных итогах 25-летнего сотрудничества в спортивной сфере стран Союзного государства.
Продлится научный форум три дня - до 16 ноября.
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