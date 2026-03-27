В Минспорта чествовали чемпионов и призеров Паралимпиады и Дефлимпийских игр

Белорусские спортсмены, несмотря на ограничения и политически мотивированные препятствия, достойно представили Беларусь на международных стартах. В Министерстве спорта Беларуси чествовали чемпионов и призеров Паралимпиады, а также Дефлимпийских игр.

Отметим, на главный старт четырехлетия в Италию отправилось всего 4 атлета. В активе белорусской сборной - золото и серебро Романа Свириденко в лыжных гонках.

Роман Свириденко, чемпион и призер Паралимпийских игр - 2026:

"В первую очередь, хотелось бы сказать спасибо Президенту нашей страны за бесконечную поддержку и доверие. Мы доказали, что наши спортсмены имеют талант и силу и готовы оправдывать это доверие на международных соревнованиях".

Почетными грамотами и благодарностями от Министерства спорта были награждены белорусские спортсмены и тренеры, которые принимали участие в Дефлимпийских играх в Токио. Напомним, в японской столице белорусы завоевали 12 медалей.