Зимние Олимпийские игры - 2026: какими будут условия допуска для белорусов и россиян на форум

До главного старта четырехлетия - зимних Олимпийских игр - остается всего 139 дней. На текущей неделе Милан принимал Исполком Международного олимпийского комитета. Принято финальное решение по поводу участия белорусов и россиян в февральском мультиспортивном форуме, а также итоговых критериев допуска.

Ведомство продолжит следовать тому же подходу, который был на летних Играх в Париже. Все условия, которые практически идентичны требованиям, что существовали на Олимпиаде во Франции, уже опубликованы на официальном сайте.

Кирсти Ковентри, глава Международного олимпийского комитета:

"У нас многочисленные контакты со всеми НОК. Мы должны быть уверены, что они остаются даже в тяжелые времена, чтобы быть уверенным, что на определенном этапе они смогут вернуться. Мы довольны тем, как допуск сработал в Париже. Обсуждалось, что должны обеспечить честность, соблюсти другие вещи. Было решено, что все останется по-прежнему. В Париже работала специальная комиссия по проверке нейтрального статуса с участием международных федераций, то же самое будет в Милане. Мы решили ничего не менять".