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Зуева стала золотым призером на дистанции 3000 метров в финале конькобежного Кубка России
Белорусы выиграли четыре личные медали на старте финала Кубка России по конькобежному спорту сезона-2024/25 в Коломне, сообщает БЕЛТА.
В первый день турнира участники разыграли четыре индивидуальных комплекта наград. На дистанции 3000 метров у женщин победу с результатом 4 мин 07,95 сек одержала белоруска Марина Зуева, опередив ближайшую из конкуренток на две с половиной секунды. У мужчин на дистанции 5000 метров белорус Егор Доморацкий расположился на третьей позиции (6:30,55).
На 500-метровке у девушек второе место заняла Анна Доморацкая, которая показала результат 38,34 сек, уступив одну десятую секунды своей извечной сопернице из Нижегородской области Дарье Качановой. В этой же дисциплине у парней Игнат Головатюк стал бронзовым призером (35,26 сек). Россияне Тимур Карамов и Виктор Муштаков выбежали из 35 секунд.
Соревновательную программу пятницы завершат командные спринты у мужчин и женщин. Завтра участники финала Кубка России по конькобежному спорту определят сильнейших на дистанции 1000 метров и в командных гонках преследования, 9 марта в Коломне состоятся масс-старты и забеги на полторы тысячи метров.