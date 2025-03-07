Зуева стала золотым призером на дистанции 3000 метров в финале конькобежного Кубка России

Белорусы выиграли четыре личные медали на старте финала Кубка России по конькобежному спорту сезона-2024/25 в Коломне, сообщает БЕЛТА.

В первый день турнира участники разыграли четыре индивидуальных комплекта наград. На дистанции 3000 метров у женщин победу с результатом 4 мин 07,95 сек одержала белоруска Марина Зуева, опередив ближайшую из конкуренток на две с половиной секунды. У мужчин на дистанции 5000 метров белорус Егор Доморацкий расположился на третьей позиции (6:30,55).

На 500-метровке у девушек второе место заняла Анна Доморацкая, которая показала результат 38,34 сек, уступив одну десятую секунды своей извечной сопернице из Нижегородской области Дарье Качановой. В этой же дисциплине у парней Игнат Головатюк стал бронзовым призером (35,26 сек). Россияне Тимур Карамов и Виктор Муштаков выбежали из 35 секунд.