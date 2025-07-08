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"Горизонт" выпустит первые белорусские планшеты к концу 2025 года
Автор:Редакция news.by
Холдинг "Горизонт" анонсировал запуск производства первых белорусских планшетов. Это новая для предприятия техника. Производство планируют наладить до конца года.
Как заявлено, это будут 10-дюймовые планшеты в различных цветовых решениях и защищенные от внешних механических воздействий.
Предприятие планирует реализовывать продукцию не только в Беларуси, но и выйти на российский рынок.