"Горизонт" выпустит первые белорусские планшеты к концу 2025 года

Холдинг "Горизонт" анонсировал запуск производства первых белорусских планшетов. Это новая для предприятия техника. Производство планируют наладить до конца года.

Как заявлено, это будут 10-дюймовые планшеты в различных цветовых решениях и защищенные от внешних механических воздействий.