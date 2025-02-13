"ИНТЕГРАЛ" совместно с Росатомом разработали новую программу по силовой электронике

Белорусское предприятие "ИНТЕГРАЛ" и российская госкорпорация "Росатом" разработали новую программу Союзного государства по силовой электронике. Об этом рассказал генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ" Андрей Буйневич, сообщает БЕЛТА .

"Нами совместно с госкорпорацией "Росатом" разработана новая программа Союзного государства, которая называется "Новая силовая электроника". Она согласована белорусской стороной и сегодня находится на рассмотрении у российской стороны. Мы рассчитываем, что начнем реализовывать ее с 2026 года", - рассказал Андрей Буйневич.