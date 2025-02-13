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"ИНТЕГРАЛ" совместно с Росатомом разработали новую программу по силовой электронике
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Белорусское предприятие "ИНТЕГРАЛ" и российская госкорпорация "Росатом" разработали новую программу Союзного государства по силовой электронике. Об этом рассказал генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ" Андрей Буйневич, сообщает БЕЛТА.
"Нами совместно с госкорпорацией "Росатом" разработана новая программа Союзного государства, которая называется "Новая силовая электроника". Она согласована белорусской стороной и сегодня находится на рассмотрении у российской стороны. Мы рассчитываем, что начнем реализовывать ее с 2026 года", - рассказал Андрей Буйневич.
Проект подразумевает разработку силовой и сверхвысокочастотной электроники. Она будет применяться в средствах связи, телекоммуникации и системах питания.