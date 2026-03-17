Искусственный интеллект и роботы - в Минске стартовала технологическая выставка

С 17 по 19 марта 2026 года Минск станет эпицентром технологического прогресса. На проспекте Победителей, 20 в Falcon Club Arena одновременно развернутся две важные для промышленности экспозиции: "АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА-2026" и "ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ". Мероприятие объединит гигантов микроэлектроники, разработчиков "интернета вещей", производителей робототехники и стартапы в сфере искусственного интеллекта.

Главная тема этого года - полная автономия заводов, где ритм производства задают умные контроллеры. Более 30 выставочных стендов демонстрирую свои передовые разработки, а представителями выступают Беларусь, Китай и Россия. Гости могут увидеть, как лазеры режут металл с ювелирной точностью, а манипуляторы перемещают многотонные грузы. Ключевые новинки лежат в цифровизации: диспетчеры могут управлять предприятием с планшета, а ИИ-ассистенты способны молниеносно анализировать техническую документацию, тем самым упрощать работу предприятий.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства":

"Везде в приоритете искусственный интеллект. И если мы сегодня заложим основу именно в рамках промкооперации белорусского и российского бизнеса, то мы перечеркнем всю санкционную политику".

Жителей и гостей столицы ждет насыщенная двухдневная программа, разбитая на тематические блоки. В первый день - выступления ведущих производителей с презентациями своих новинок. Второй день будет практическим - серия семинаров по оптимизации проектов и защите интеллектуальной собственности.