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IT-конференция "Импульс Т1" прошла в Минске
ІТ-конференция "Импульс Т1" прошла в Минске. На одной площадке встретились программисты, студенты вузов и представители инженерного сообщества Беларуси и России.
Организатором выступил один из лидеров российского IT-рынка "Холдинг Т1". Речь шла о том, как поддерживать и развивать таланты, воплощать масштабные проекты и внедрять актуальные подходы при создании продуктов. В программе были экспертные выступления, открытые сессии и специальные треки, где каждый желающий смог представить свой проект или идею. Кроме этого, прошло награждение участников конкурса по спортивному программированию.
Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора холдинга Т1:
"Идет активная цифровизация самых разных индустрий, и к государству это также относится. К этому можно отнести переход к управлению на основе данных. Важно вкладываться в фундаментальную науку, поэтому на импульсе присутствует БГУ, есть представители научного сообщества. Нам интересно вкладываться в эту инженерную элиту, которая сможет выстраивать инновационные решения в будущем".
Эксперты отмечают, что спрос на сотрудников в сфере будет только расти. В приоритете такие направления, как кибербезопасность и разработка программного обеспечения.
"Крупные, интересные проекты, которые так интересуют молодежь, невозможно сделать в одиночку, - констатировал Дмитрий Харитонов. - Именно поэтому важно укрепление и установление горизонтальных связей. Это то, что мы начали делать в компании внутри, чтобы люди научились взаимодействовать качественно, и это помогало бы в проектной деятельности. Но, как известно, крупные проекты не делаются в одиночку крупными компаниями. Здесь важно взаимодействие больших игроков, целых индустрий порой. Поэтому такие мероприятия объединяют людей".
Кроме Минска в этом году конференция пройдет еще и в пяти городах России: Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и завершится крупным деловым мероприятием в Москве.
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