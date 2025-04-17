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Компания Гейтса запросила лицензию на строительство нейтронного реактора в Британии
Компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower, специализирующаяся на ядерных инновациях, подала заявку на лицензирование реактора Natrium в Великобритании, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно тексту публикации, TerraPower подала письмо в министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, совершив таким образом первый шаг к выведению технологии Natrium на международный рынок.
"Я очень рад начать процесс лицензирования технологии Natrium в Великобритании... TerraPower стремится распространить реакторы Natrium по всему миру и активно вела переговоры с Великобританией на протяжении многих лет", - приводятся в пресс-релизе слова директора компании Криса Левеска.