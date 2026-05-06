Микроклонирование и GPS: в Беларуси используют высокие технологии для выращивания картофеля

Белорусские аграрии активно используют погожие майские дни для посадки картофеля. Культура универсальная, ее ценят за питательность и возможность получать щедрые урожаи даже на небольших участках. И здесь на помощь приходит техника. Наряду с ней на передний план выдвигаются и современные технологии: спутниковая навигация и биотехнологические разработки, которые позволяют выращивать растения даже из клеток.

Лабораторное микроклонирование

Микроклонирование картофеля ученые Гомельской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук поставили на поток. В пробирке специалисты размножают несколько сортов культуры, в том числе и фиолетовый, насыщенный антиоксидантами, полезный для диабетиков.

Картофель сорта "лекарь" давно не ноу-хау - обычная практика размножения клонов. Главное условие тиражирования посадочного материала, лишенного всяких болезней, - полная стерильность.

Людмила Тихонова, старший научный сотрудник Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси: "Сначала я готовлю маточные растворы: макросоли, микросоли, потом готовлю саму питательную среду. Мы ее разливаем в пробирки, потом их автоклавируем в автоклаве при температуре 120 градусов, чтобы не было инфекции. В этом году мы размножаем в пробирочных растениях 5 сортов".

Процесс клонирования - это разделение под микроскопом части одного материнского растения на несколько. Работа ведется вручную скальпелем. Для дальнейшего формирования отделенные органы растений помещают в питательную среду, обогащенную макро- и микроэлементами. Все побеги, если разобраться, - один-единственный куст, разделенный на сотни частей.

Тамара Сидоренко, ведущий научный сотрудник Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси: "За три черенкования со ста пробирок мы можем получить большое количество пробирочных растений, то есть это ускоренное размножение. В лаборатории стоят растения, освобожденные от вирусной и бактериальной инфекции. Мы уже отработали технологию, 95-98 % пробирочного материала у нас приживается".

В одном из залов опытной станции к внешней среде в пробирках адаптируются 8 тыс. растений. В специальном микроклимате они проведут две недели, после материал высадят в теплицы для получения первого клубневого поколения. То есть картофеля.

Современные технологии на службе аграриев

Хозяйство "Тихиничи" - постоянный покупатель идеальных клубней от Гомельской опытной станции. На просторных плантациях здесь выращивают семенную суперэлиту. А еще реализуют картофель продовольственный в Россию, Сербию, Молдову, Азербайджан, Таджикистан. Этой осенью лидер сферы АПК рассчитывает побить свои же рекорды.

Александр Шидловский, главный агроном ОАО "Тихиничи": "У нас имеется картофель разных сортов. В Европе, куда мы поставляем корнеплоды, предпочитают красный картофель, в Азии белый. В прошлом году у нас валовой сбор составил 9 200 тонн, это где-то около 46 тонн с гектара. В этом году рассчитываем взять больше 50 тонн. Но большую роль играет погода".

Артем Потапенко, механизатор ОАО "Тихиничи", работает за штурвалом энергонасыщенного "Беларуса" в сцепке с новенькой картофелесажалкой. С применением GPS-навигации техника автоматически формирует ровные ряды, контролирует глубину посадки, вносит удобрения. Специалист следит за процессом через бортовые мониторы, а управление движением берет на себя система спутникового позиционирования.

"Четыре камеры. Я вижу, что происходит на ленте, как картошка подается, что у меня в бункере, сколько семян. В управляется с одного пульта. Все просто и элементарно. Трактор удобный, комфортный", - рассказал Артем Потапенко.