МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Беларуси по итогам 2025 года
Опубликован итоговый рейтинг сетей операторов связи по результатам измерений "БелГИЭ" в 2025 году. Первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь занял МТС. Его сеть имеет наибольшую итоговую интегральную оценку показателей - 886 баллов из 1000.
Согласно данным "БелГИЭ", МТС лидирует в итоговых интегральных оценках как в целом по стране, так и в областных, районных центрах, городах, поселках городского типа и сельской местности. Мобильный оператор имеет наибольшие совокупные оценки услуг телефонии, а также занимает первое место по качеству передачи данных, воспроизведению видео и загрузке веб-страниц. По итогам года средняя скорость передачи данных к абоненту в райцентрах составила 24,26, в областных городах - 36,9, в столице - 38,76 Мбит/с.
В 2025 году МТС увеличил сеть на 1,5 тыс. базовых станций четвертого и более 200 - третьего поколения. Общее количество объектов связи превысило 20 тыс. Сегодня покрытие охватывает 98 % территории страны, на которой проживают 99,9 % населения.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по числу абонентов. Его услугами пользуется 5,7 млн человек. Компания также является победителем в номинации "Мобильный оператор" по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии "Народная Марка" и лидирует по средней скорости мобильного интернета (согласно данным независимого исследования SpeedChecker).
"БелГИЭ" - радиочастотная служба, орган государственного надзора за электросвязью. Предприятие ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля". Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.