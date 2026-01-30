МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Беларуси по итогам 2025 года

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b4dbfc-35a1-4342-a030-eb68a51b3320/conversions/460d96d7-0919-4381-8c65-9820587ab7b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b4dbfc-35a1-4342-a030-eb68a51b3320/conversions/460d96d7-0919-4381-8c65-9820587ab7b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b4dbfc-35a1-4342-a030-eb68a51b3320/conversions/460d96d7-0919-4381-8c65-9820587ab7b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b4dbfc-35a1-4342-a030-eb68a51b3320/conversions/460d96d7-0919-4381-8c65-9820587ab7b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Опубликован итоговый рейтинг сетей операторов связи по результатам измерений "БелГИЭ" в 2025 году. Первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь занял МТС. Его сеть имеет наибольшую итоговую интегральную оценку показателей - 886 баллов из 1000.

Согласно данным "БелГИЭ", МТС лидирует в итоговых интегральных оценках как в целом по стране, так и в областных, районных центрах, городах, поселках городского типа и сельской местности. Мобильный оператор имеет наибольшие совокупные оценки услуг телефонии, а также занимает первое место по качеству передачи данных, воспроизведению видео и загрузке веб-страниц. По итогам года средняя скорость передачи данных к абоненту в райцентрах составила 24,26, в областных городах - 36,9, в столице - 38,76 Мбит/с.

В 2025 году МТС увеличил сеть на 1,5 тыс. базовых станций четвертого и более 200 - третьего поколения. Общее количество объектов связи превысило 20 тыс. Сегодня покрытие охватывает 98 % территории страны, на которой проживают 99,9 % населения.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по числу абонентов. Его услугами пользуется 5,7 млн человек. Компания также является победителем в номинации "Мобильный оператор" по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии "Народная Марка" и лидирует по средней скорости мобильного интернета (согласно данным независимого исследования SpeedChecker).