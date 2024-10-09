3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Музыкальная дорога, или Как в Гомельской области борются со сном водителей за рулем
Ради безопасности на территории Гомельской области дорожные службы пошли на эксперимент.
Они разложили музыкальную партитуру на потенциально опасном участке автодороги Бобруйск - Мозырь - граница Украины. И теперь из-под колес звучит любимая несколькими поколениями белорусов песня. Узнаем какая.
Безопасная дорога. Мелодия легендарных "Песняров"
На участке дороги экспериментальная разметка: поперечные линии, нанесенные специальным образом на дорожное полотно, при передвижении создают шумовой эффект. Если вслушаться, напоминает мелодию песни "Белоруссия" из репертуара легендарных "Песняров".
Журналисты "Первого информационного" проехали полкилометра с оптимальной для автомобиля скоростью, как настаивают авторы инновации, 90 км/ч. Для грузовых рекомендовано 70. Действительно в салоне звучит узнаваемая мелодия. А за стеклом авто еще более отчетливо.
Чем выше скорость, тем уху легче улавливать искусственно созданные шумы. Однако сотрудники ГАИ настоятельно не рекомендуют превышать скоростной режим даже ради эксперимента.
Иван Кохно, водитель:
"Я 2 раза в неделю, а то и 3 бывает, езжу к сыну, катаюсь. Хорошая штука. Особенно ночью едешь, аж просыпаюсь от нее. Если бы хотелось, наверное, спать, никогда бы в жизни не заснул, потому что дорога такая, музыка играет неплохо. Слышно очень хорошо".
"Впечатления хорошие. Концентрирует внимание водителя, чтобы он не съехал на обочину во время того, как он может заснуть", - поделился Артем Шидловский, водитель.
"Бодрит, сразу бодрит причем. Так на солнце сейчас плохо видно, а когда колеса попадают, слышно. И неплохо слышно даже. Оно так, наверное, чтоб не заснули люди", - отметил Никита Бегун, водитель.
Экспериментальная разметка со способностью извлекать звуки при соприкосновении шин с дорогой - часть трассы республиканского значения Р31, точнее, ее 38-й километр. Путем расчетов специалисты Гомельавтодора с помощью рационализаторского подхода разложили на асфальте 20 восьмых и четвертных нот.
Александр Куцепалов, ведущий инженер РУП "Гомельавтодор":
"Каждая нота имеет свой тон. Чтобы задать этот тон, мы наносили из холодного пластика полоски через определенное расстояние для каждой ноты. Каждая нота имеет частоту в герцах, исходя из этой частоты, под скорость 90 км в час мной было рассчитано это расстояние между штрихами. И каждая нота была нанесена с таким интервалом между штрихами, в результате чего и достигнут такой эффект".
Интенсивное движение легковушек и большегрузов плюс двухколесный транспорт по краю дороги. А это повышенный риск, особенно в темное время суток и на рассвете. Основная задача нововведения - предотвратить ДТП.
Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":
"Это устройство дорожной разметки холодным пластиком. Она имеет тоже шероховатую поверхность. Секунды хватает, чтобы водитель съехал куда-то. Наезжает на эту разметку, машина вибрирует, он просыпается и возвращается обратно в свою полосу. Разметка находится на автомобильной дороге Р31 Бобруйск - Мозырь по направлению со стороны города Бобруйска на въезде в Гомельскую область".
Расписанная музыкальная партитура на асфальте поможет снизить аварийность. Такие ожидания у служб, контролирующих безопасность на дороге.
Руслан Рудин, начальник ОГАИ УВД Гомельского облисполкома:
"В текущем году зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий по причине переутомления и сна за рулем, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. Соответственно музыкальная разметка - один из способов предотвращения таких ДТП".
Далее мониторинг ситуации на экспериментальном участке трассы, обратная связь и отзывы пользователей дорог. В последующем возможно тиражирование инновационных элементов дорожного покрытия по всей стране. Сегодня это пока единственный музыкальный участок дороги в Беларуси.