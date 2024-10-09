Музыкальная дорога, или Как в Гомельской области борются со сном водителей за рулем

Ради безопасности на территории Гомельской области дорожные службы пошли на эксперимент.

Они разложили музыкальную партитуру на потенциально опасном участке автодороги Бобруйск - Мозырь - граница Украины. И теперь из-под колес звучит любимая несколькими поколениями белорусов песня. Узнаем какая.

Безопасная дорога. Мелодия легендарных "Песняров"

На участке дороги экспериментальная разметка: поперечные линии, нанесенные специальным образом на дорожное полотно, при передвижении создают шумовой эффект. Если вслушаться, напоминает мелодию песни "Белоруссия" из репертуара легендарных "Песняров".

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Журналисты "Первого информационного" проехали полкилометра с оптимальной для автомобиля скоростью, как настаивают авторы инновации, 90 км/ч. Для грузовых рекомендовано 70. Действительно в салоне звучит узнаваемая мелодия. А за стеклом авто еще более отчетливо.

Чем выше скорость, тем уху легче улавливать искусственно созданные шумы. Однако сотрудники ГАИ настоятельно не рекомендуют превышать скоростной режим даже ради эксперимента.

Иван Кохно, водитель:

"Я 2 раза в неделю, а то и 3 бывает, езжу к сыну, катаюсь. Хорошая штука. Особенно ночью едешь, аж просыпаюсь от нее. Если бы хотелось, наверное, спать, никогда бы в жизни не заснул, потому что дорога такая, музыка играет неплохо. Слышно очень хорошо".

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"Впечатления хорошие. Концентрирует внимание водителя, чтобы он не съехал на обочину во время того, как он может заснуть", - поделился Артем Шидловский, водитель.

"Бодрит, сразу бодрит причем. Так на солнце сейчас плохо видно, а когда колеса попадают, слышно. И неплохо слышно даже. Оно так, наверное, чтоб не заснули люди", - отметил Никита Бегун, водитель.

Экспериментальная разметка со способностью извлекать звуки при соприкосновении шин с дорогой - часть трассы республиканского значения Р31, точнее, ее 38-й километр. Путем расчетов специалисты Гомельавтодора с помощью рационализаторского подхода разложили на асфальте 20 восьмых и четвертных нот.

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Александр Куцепалов, ведущий инженер РУП "Гомельавтодор":

"Каждая нота имеет свой тон. Чтобы задать этот тон, мы наносили из холодного пластика полоски через определенное расстояние для каждой ноты. Каждая нота имеет частоту в герцах, исходя из этой частоты, под скорость 90 км в час мной было рассчитано это расстояние между штрихами. И каждая нота была нанесена с таким интервалом между штрихами, в результате чего и достигнут такой эффект".

Интенсивное движение легковушек и большегрузов плюс двухколесный транспорт по краю дороги. А это повышенный риск, особенно в темное время суток и на рассвете. Основная задача нововведения - предотвратить ДТП.

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Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"Это устройство дорожной разметки холодным пластиком. Она имеет тоже шероховатую поверхность. Секунды хватает, чтобы водитель съехал куда-то. Наезжает на эту разметку, машина вибрирует, он просыпается и возвращается обратно в свою полосу. Разметка находится на автомобильной дороге Р31 Бобруйск - Мозырь по направлению со стороны города Бобруйска на въезде в Гомельскую область".

Расписанная музыкальная партитура на асфальте поможет снизить аварийность. Такие ожидания у служб, контролирующих безопасность на дороге.

Руслан Рудин, начальник ОГАИ УВД Гомельского облисполкома:

"В текущем году зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий по причине переутомления и сна за рулем, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. Соответственно музыкальная разметка - один из способов предотвращения таких ДТП".