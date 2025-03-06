Открыта регистрация на Хакатон МТС: студенты смогут предложить идеи для развития "интернета вещей" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c78b222-b91f-4df4-916f-d67dc04a3649/conversions/ebca6b96-b883-4bbd-937c-29c78d2d8f07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c78b222-b91f-4df4-916f-d67dc04a3649/conversions/ebca6b96-b883-4bbd-937c-29c78d2d8f07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c78b222-b91f-4df4-916f-d67dc04a3649/conversions/ebca6b96-b883-4bbd-937c-29c78d2d8f07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c78b222-b91f-4df4-916f-d67dc04a3649/conversions/ebca6b96-b883-4bbd-937c-29c78d2d8f07-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС, БГУ и ПВТ проведут масштабный Хакатон. Регистрация на конкурс digital-идей открыта. Участвовать могут студенты всех высших учебных заведений страны. Команда-победитель получит 5 тыс. белорусских рублей.

Это третий по счету Хакатон МТС, однако в этом году его формат расширен: наградами также будут отмечены и команды, занявшие 2-е и 3-е места.

Заявку можно заполнить по 17 марта на сайте mtshackathon.by. Там размещена информация об условиях и техническом задании от компании МТС.

Конкурсантам предлагают придумать проект с использованием NB-IoT - технологии для развития "интернета вещей". Это стандарт связи для обмена данными между "умными" устройствами. Сферы применения NB-IoT самые разные: городская инфраструктура, транспорт, энергосбережение. Для МТС это одно из приоритетных направлений развития.

"МТС ждет свежих идей от талантливых студентов. Их взгляд на бизнес-задачи нас вдохновляет, расширяет наши горизонты за счет нестандартных подходов. Каждый Хакатон становится для участников незабываемым событием: студенты могут проявить себя в качестве стартаперов, пообщаться с экспертами компании МТС и единомышленниками. Все это - правильные шаги для тех, кто, будучи студентом, строит свой карьерный путь и стремится выйти на рынок труда, уже имея за плечами бэкграунд этого проекта", - подчеркнула Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

Во время конкурса участники смогут погрузиться в тематику, посетив образовательные лекции. Команды пройдут промежуточный отбор, а затем презентуют проекты в формате питчей. В финале жюри определит команду-победителя Хакатона - она должна предоставить наиболее подходящую под критерии МТС идею или концепцию. Важную роль при оценке будет играть уникальность предложенных студентами решений.