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Открыта регистрация на Хакатон МТС: студенты смогут предложить идеи для развития "интернета вещей"
МТС, БГУ и ПВТ проведут масштабный Хакатон. Регистрация на конкурс digital-идей открыта. Участвовать могут студенты всех высших учебных заведений страны. Команда-победитель получит 5 тыс. белорусских рублей.
Это третий по счету Хакатон МТС, однако в этом году его формат расширен: наградами также будут отмечены и команды, занявшие 2-е и 3-е места.
Заявку можно заполнить по 17 марта на сайте mtshackathon.by. Там размещена информация об условиях и техническом задании от компании МТС.
Конкурсантам предлагают придумать проект с использованием NB-IoT - технологии для развития "интернета вещей". Это стандарт связи для обмена данными между "умными" устройствами. Сферы применения NB-IoT самые разные: городская инфраструктура, транспорт, энергосбережение. Для МТС это одно из приоритетных направлений развития.
"МТС ждет свежих идей от талантливых студентов. Их взгляд на бизнес-задачи нас вдохновляет, расширяет наши горизонты за счет нестандартных подходов. Каждый Хакатон становится для участников незабываемым событием: студенты могут проявить себя в качестве стартаперов, пообщаться с экспертами компании МТС и единомышленниками. Все это - правильные шаги для тех, кто, будучи студентом, строит свой карьерный путь и стремится выйти на рынок труда, уже имея за плечами бэкграунд этого проекта", - подчеркнула Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.
Во время конкурса участники смогут погрузиться в тематику, посетив образовательные лекции. Команды пройдут промежуточный отбор, а затем презентуют проекты в формате питчей. В финале жюри определит команду-победителя Хакатона - она должна предоставить наиболее подходящую под критерии МТС идею или концепцию. Важную роль при оценке будет играть уникальность предложенных студентами решений.
Финал Хакатона состоится 20 марта 2025 года на уникальной площадке Бизнес-инкубатора ПВТ, которая аккумулирует стартапы и позволяет воплощать их в жизнь. Регистрация доступна по ссылке.