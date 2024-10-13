Производство чековой ленты, катетеров и автожиров освоили в "Великом камне"

В рамках корпуса "Великого камня" смонтировано медицинское производство, на котором создают изделия медицинского назначения - дыхательные маски, катетеры. Одна из компаний в парке буквально недавно начала производить тест-системы на различные вещества (алкоголь, наркотики), а также на различные болезни. То есть компания закрывает сейчас эту нишу. В свое время у нас не было троллейбусов, а сейчас определенные машины здесь собирают. Произошел и запуск печатных машин - промышленных принтеров.

Кирилл Коротеев