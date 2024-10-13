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Производство чековой ленты, катетеров и автожиров освоили в "Великом камне"

Производство чековой ленты, катетеров и автожиров освоили в "Великом камне"

Производство какой продукции освоили в "Великом камне", какую нишу он занял, когда из Беларуси начали уходить западные компании. Об этом подробно рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.

В рамках корпуса "Великого камня" смонтировано медицинское производство, на котором создают изделия медицинского назначения - дыхательные маски, катетеры. Одна из компаний в парке буквально недавно начала производить тест-системы на различные вещества (алкоголь, наркотики), а также на различные болезни. То есть компания закрывает сейчас эту нишу. В свое время у нас не было троллейбусов, а сейчас определенные машины здесь собирают. Произошел и запуск печатных машин - промышленных принтеров.
Кирилл Коротеев

"Есть в индустриальном парке и умная типография, когда через приложение можно заказать альбом. Еще работает белорусско-китайский проект по производству автожиров - это двухместный пилотируемый летательный аппарат. Сельскохозяйственные дроны тоже в корпусах собирают", - объяснил подробно заместитель.

Недавно в "Великом камне" открыли производство чековой ленты. До этого в Беларуси не существовало такого производства, отсутствовали и соответствующие компетенции.

Эксперт подчеркнул, что ниша с такой продукцией оказалась востребованной, когда начали уходить западные компании. На сегодняшний день в парк пришли белорусы, которые раньше занимались дилерством, были простыми продавцами-поставщиками, а сейчас они уже начали организовывать и свое производство.

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