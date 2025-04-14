Скриншот видео АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151311c8-0ed9-436c-81c0-d650b8002484/conversions/59f61f02-ce7f-4ca0-a177-db5f8336b1d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151311c8-0ed9-436c-81c0-d650b8002484/conversions/59f61f02-ce7f-4ca0-a177-db5f8336b1d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151311c8-0ed9-436c-81c0-d650b8002484/conversions/59f61f02-ce7f-4ca0-a177-db5f8336b1d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151311c8-0ed9-436c-81c0-d650b8002484/conversions/59f61f02-ce7f-4ca0-a177-db5f8336b1d4-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео АР

Ракета New Shepard с женским космическим экипажем на борту совершила успешный полет в космос. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СNN.

Американская компания Blue Origin в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard отправила в космос экипаж из шести женщин. В его состав вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, две бывшие сотрудницы NASA Аманда Нгуен (биоастронавт и астрофизик) и Аиша Боу (специалист по ракетостроению), а также руководитель миссии журналистка Лорен Санчес - невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Полностью автоматизированный корабль поднял экипаж на высоту более 100 км над Землей, пересекая международно признанную условную границу космоса.

Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась спустя примерно 10 минут после старта в пустыне в нескольких километрах от места запуска в Западном Техасе. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости.