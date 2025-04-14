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Ракета New Shepard с женским космическим экипажем на борту совершила успешный полет в космос
Ракета New Shepard с женским космическим экипажем на борту совершила успешный полет в космос. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СNN.
Американская компания Blue Origin в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard отправила в космос экипаж из шести женщин. В его состав вошли певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, две бывшие сотрудницы NASA Аманда Нгуен (биоастронавт и астрофизик) и Аиша Боу (специалист по ракетостроению), а также руководитель миссии журналистка Лорен Санчес - невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.
Полностью автоматизированный корабль поднял экипаж на высоту более 100 км над Землей, пересекая международно признанную условную границу космоса.
Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась спустя примерно 10 минут после старта в пустыне в нескольких километрах от места запуска в Западном Техасе. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости.
В компании отметили, что полет исключительно женского экипажа произошел впервые после одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.