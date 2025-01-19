Робота с походкой человека создали в Китае

Китайская технологическая компания представила общественности новейшего бионического робота. Он способен ходить и даже бегать с плавностью, близкой к человеческой.

При росте около 130 см и массе 35 кг робот может работать до двух часов на одном заряде, а установленный в нем 3D-лидар строит точную карту местности во избежание препятствий при передвижении. Железного человека планируется использовать на сборочных конвейерах, включая автозаводы.