У Life лучшее качество связи в областных городах. Итоги отчета БелГИЭ за I квартал

Цифровой оператор Life - лидер по качеству связи в областных центрах и средней скорости передачи данных. Такие результаты показала оценка качества мобильной связи по итогам I квартала 2026 года государственного предприятия "БелГИЭ".

Независимый регулятор БелГИЭ на постоянной основе измеряет качество услуг связи по всей стране с помощью драйв-тестов. Данные за I квартал 2026 года приведены по состоянию на 08.04.2026.

Сеть Life демонстрирует высокие квартальные результаты по ключевым параметрам:

1-е место по итоговой интегральной оценке связи в областных центрах

Итоговая оценка складывается из категорий "Телефония" и "Передача данных", в каждой из которых Life показал высокие результаты. Наиболее сильной стороной оператора в отчетном периоде стало качество голосовой связи - в этой категории Life получил 172,06 балла из 180 возможных. Абоненты Life могут рассчитывать на стабильное соединение и высокое качество речи даже в часы максимальной нагрузки.

1-е место по средней скорости передачи данных по направлению от абонента

Этот показатель отвечает за комфортную пересылку фото, видео и документов - будь то сообщение в мессенджере, загрузка файла в облако или, например, запуск прямой трансляции.

1-е место по средней скорости передачи данных по направлению к абоненту

Абоненты Life могут комфортно смотреть ролики, скачивать приложения и просматривать контент без лишних задержек.

Подробнее ознакомиться со всеми результатами можно на портале хваля.бел.

Life - цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются 1,6 млн белорусов, а абонентская база оператора показывает устойчивый рост последние 5 лет.

Life первым в Беларуси предоставил полноценный доступ своим абонентам к 5G, объявив о запуске новейшей технологии в стране. Сейчас связь 5-го поколения уже доступна жителям Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Могилева.