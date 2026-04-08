У Life лучшее качество связи в областных городах. Итоги отчета БелГИЭ за I квартал
Цифровой оператор Life - лидер по качеству связи в областных центрах и средней скорости передачи данных. Такие результаты показала оценка качества мобильной связи по итогам I квартала 2026 года государственного предприятия "БелГИЭ".
Независимый регулятор БелГИЭ на постоянной основе измеряет качество услуг связи по всей стране с помощью драйв-тестов. Данные за I квартал 2026 года приведены по состоянию на 08.04.2026.
Сеть Life демонстрирует высокие квартальные результаты по ключевым параметрам:
- 1-е место по итоговой интегральной оценке связи в областных центрах
Итоговая оценка складывается из категорий "Телефония" и "Передача данных", в каждой из которых Life показал высокие результаты. Наиболее сильной стороной оператора в отчетном периоде стало качество голосовой связи - в этой категории Life получил 172,06 балла из 180 возможных. Абоненты Life могут рассчитывать на стабильное соединение и высокое качество речи даже в часы максимальной нагрузки.
- 1-е место по средней скорости передачи данных по направлению от абонента
Этот показатель отвечает за комфортную пересылку фото, видео и документов - будь то сообщение в мессенджере, загрузка файла в облако или, например, запуск прямой трансляции.
- 1-е место по средней скорости передачи данных по направлению к абоненту
Абоненты Life могут комфортно смотреть ролики, скачивать приложения и просматривать контент без лишних задержек.
Подробнее ознакомиться со всеми результатами можно на портале хваля.бел.
Life - цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются 1,6 млн белорусов, а абонентская база оператора показывает устойчивый рост последние 5 лет.
Life первым в Беларуси предоставил полноценный доступ своим абонентам к 5G, объявив о запуске новейшей технологии в стране. Сейчас связь 5-го поколения уже доступна жителям Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Могилева.
Параллельно с развитием сети 5G совместно с единым оператором beCloud Life продолжает расширять LTE-покрытие. На данный момент услуги 4G доступны для 99,6 % жителей страны, а абоненты оператора получают доступ к максимально возможному покрытию LTE.