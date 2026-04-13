В Минской области на трассе М6 установят систему предупреждения водителей о животных на дороге

Безопасность на дороге зависит не только от водителя. Неожиданная встреча с диким зверем может стать причиной серьезного ДТП. За 2026 год только в Минской области произошли 4 такие аварии.

Как предотвратить подобные случаи? Одно из решений - система раннего оповещения на основе искусственного интеллекта. Экспериментальная версия умной дороги показала себя положительно на участке трассы М10 в Речицком районе.

Инновационное решение

Сделать так, чтобы водитель и дикие животные не встретились на дороге - это главная задача, которая стоит перед профильными специалистами. Вариантов ограждения проезжей части от массивов есть несколько, вопрос в их эффективности. Кажется, белорусские инженеры нашли инновационное решение проблемы.

Километры сетки вдоль новых скоростных магистралей. Это уже базовая опция при строительстве дорог, ведь именно такое заграждение высотой в 2,5 метра - барьер для крупных копытных. Забор останавливает их перед переходом проезжей части, но не всегда.

Крупные лоси, к примеру, часто преодолевают сетку без проблем - находят в ней слабые места, проходят десятки километров в поиске разрыва и оказываются на проезжей части. Результат встречи с авто почти всегда трагичный.

В помощь инженерам искусственный интеллект

Как предупредить водителя заранее о предстоящей опасности на дороге? Решение нашли с помощью коллаборации интеллекта искусственного и молодых специалистов. ИИ помог обучить инфракрасные камеры запоминать силуэты животных и автоматически передавать данные в систему, которая зажигает предупредительные баннеры и знаки за 250 метров до опасного рандеву.

Владислав Сурминов, техник отдела мониторинга технологической связи и интеллектуальных транспортных систем РУП "Белдорсвязь":

"Собираем огромный архив, после чего мы переходим к этапу обучения. Когда происходит этап обучения, мы накладываем на эти фотографии огромное количество эффектов дождя, снега, искажения картинки для того, чтобы нейросеть в будущем могла определить животное в различных условиях, максимально разных".

Датчики работают на участке трассы М10

Первыми на практике интеллектуальную систему применили на участке трассы М10 в Речицком районе. Здесь миграционный коридор копытных пересекается с проезжей частью. 2 гибридные видеокамеры фиксируют факт появления животного, после чего включаются информационные светодиодные панно и лазерные прожекторы. За прошлый год в этом месте животные 18 раз переходили проезжую часть по специально оборудованному для них коридору. Камеры фиксировали их появление 60 раз, а инспекторы ГАИ не зафиксировали ни одного ДТП с участием копытных.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"Когда животное подходит к сетке, срабатывают камеры, датчики и загораются предупреждающие знаки, информирующие водителя о нахождении животного или о внезапном появлении его на проезжей части".

"Умную систему" внедрят на трассе М6

Сейчас инженерам предстоит внедрить аналогичную систему уже на магистралях Минской области. Первый проект "умной дороги" в центральном регионе появится на трассе М6 в пределах Воложинского района.

Александр Пинчук, начальник отдела РУП "Белдорсвязь":

"Наши специалисты анализируют 3 критерия. Первый критерий - это есть ли на конкретном участке дороги ядро концентрации диких животных. Второе - это количество ДТП. И третье - это изучение поведенческих факторов диких животных. Сейчас прорабатывается вопрос трансляции этой системы, ее распространение на другие дороги, в частности, дороги Минской области".

Оборудование такой системы на опасном участке дороги значительно дешевле установки надземного перехода или экодука. Выгоднее экономически и эффективнее на практике.

Пока инженеры проводят эксперимент, ГАИ Минской области напоминает о правилах безопасности на дороге: в зоне действия специального знака двигаться с минимальной скоростью.

Дмитрий Христовский, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

"В случае обнаружения знака о диких животных на улично-дорожной сети необходимо снижать скорость движения на указанном участке, быть более внимательным и обращать внимание на обочины, обращать внимание на подходы к проезжей части. Повторюсь, снижать скорость движения с целью максимального реагирования в случае выхода дикого животного на проезжую часть".