Трамп решил думать над переизбранием в 2028 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие просят его снова баллотироваться на пост главы государства в 2028 году и он подумает над этим. Об этом сообщает РИА Новости

"Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно", - сказал он, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Американский лидер в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: "Трамп-2028: сведем левых с ума".

В то же время Трамп ранее заявлял, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.