Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Трамп сокращает персонал разведслужб и увеличивает военный бюджет страны

Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в ЦРУ и других спецслужбах страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1200 человек. Кроме того, несколько тысяч ставок предполагается ликвидировать в Агентстве национальной безопасности, Разведывательном управлении Минобороны США и Национальном управлении военно-космической разведки.

Ранее сообщалось, что Трамп запросил на 2026 финансовый год более триллиона долларов на оборону. В частности, предполагается, что средства пойдут на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол" и производство новейших самолетов F-47.

Планируется "модернизировать ядерный арсенал", а также повысить зарплаты военнослужащим.

СШАДональд Трамп