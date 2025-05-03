Трамп сокращает персонал разведслужб и увеличивает военный бюджет страны

Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в ЦРУ и других спецслужбах страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.



Персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1200 человек. Кроме того, несколько тысяч ставок предполагается ликвидировать в Агентстве национальной безопасности, Разведывательном управлении Минобороны США и Национальном управлении военно-космической разведки.