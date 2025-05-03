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Трамп сокращает персонал разведслужб и увеличивает военный бюджет страны
Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в ЦРУ и других спецслужбах страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1200 человек. Кроме того, несколько тысяч ставок предполагается ликвидировать в Агентстве национальной безопасности, Разведывательном управлении Минобороны США и Национальном управлении военно-космической разведки.
Ранее сообщалось, что Трамп запросил на 2026 финансовый год более триллиона долларов на оборону. В частности, предполагается, что средства пойдут на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол" и производство новейших самолетов F-47.
Планируется "модернизировать ядерный арсенал", а также повысить зарплаты военнослужащим.