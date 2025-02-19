В Беларуси планируют запустить туристическое мобильное приложение по Брестской области

В Беларуси планируют запустить туристическое мобильное приложения по Брестской области. Об этом на "Первом информационном" рассказала начальник отдела туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Елена Космач.

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К открытию туристического сезона приложение анонсируют и турист, скачав это приложение, сможет найти все необходимое для путешествия, отметила специалист. "Это гиды-переводчики, экскурсоводы по тому или иному маршруту, все туристические объекты и поиск этих туристических объектов, построение маршрута своего, все точки притяжения туристов, в том числе объекты питания, проживания, гостиницы, аналогичные средства размещения, туристические комплексы, - перечислила она. - И, конечно же, наш календарь туристических событий, потому что в последнее время очень популярным среди туристов является событийный туризм".

Отразятся там и наши исторические бестселлеры, музеи и мемориалы. В Хатыни подготовлены аудиогиды на русском, белорусском, английском и китайском языках.

Екатерина Зиброва, завотделом мемориального комплекса "Хатынь":