В Брестской области уже цветет рапс

Согласно последним данным Минстата, 5-ю часть всего белорусского экспорта составляет сельскохозяйственная продукция и продовольствие. А потому у аграриев сейчас, пожалуй, самая ответственная пора: формируют задел для будущего экономического роста. И погода, кажется, этому способствует.

В Брестской области раньше обычного зацвел рапс. Культура стратегическая, планируют получить хороший урожай. Положительный результат сейчас обещают и другие культуры, в том числе ранние яровые. Также хозяйства региона активно занимаются севом кукурузы - важной культуры для всего животноводства.

Вадим Головчик, первый зампредседателя Малоритского райисполкома:

Фаза развития рапса на данном участке - это начало цветения. На сегодняшний день в районе посеяно 2 тыс. га озимого рапса. И вот на 10 дней ориентировочно он начинает зацветать раньше, чем обычно в прошлые годы.

Хотя буквально 2 недели назад высота рапса едва превышала 30 см. Теплая апрельская погода ускорила созревание культуры. Теперь аграрии Малоритского района ждут дождя, благодаря ему рапс лучше нальется. Это стратегическая культура, нужно получить хороший урожай. Планируют собрать около 30 центнеров с га.

Сегодня радуют и ранние яровые, несмотря на несезонные заморозки в начале месяца.

Вадим Головчик, первый зампредседателя Малоритского райисполкома:

Мы ежедневно мониторили ситуацию. Данный заморозок пошел как на закаливание корневой системы. Поэтому гибели не было в районе от слова "совсем". Поэтому на сегодняшний день они нормально себя чувствуют. По дальнейшей технологии идет химпрополка данных культур. Все согласно технологическим регламентам выполняется, делается.

Сейчас аграрии продолжают сев. Внимание кукурузе. Она здесь лидер среди культур. Ведь все растениеводство района работает на производство животноводческой продукции. Эта культура - основа рациона крупного рогатого скота. В этом году закладывать будущий урожай кукурузы на предприятии "Хотиславский" начали раньше обычного. Земля прогрелась до нужной температуры - плюс 10 градусов.

Александр Давидович, главный агроном СУП "Хотиславский":

В связи с нехваткой влаги в этом году мы приступили раньше на 5 дней- 15 апреля мы начали сев кукурузы. На данный момент план сева кукурузы составляет 2400 га:. 500 на зерно, 1900 на силос. 500 га зерна мы уже закрыли. Планируем выйти по силосу на урожайность 300 ц с га, на зерно - не менее 70.

Сеют в хозяйстве несколько гибридов. Конкретно сейчас – "рикординио". При оптимальной погоде в день более 100 гектаров. Весь этот гибрид пойдет на силос.

Севом кукурузы здесь занимается опытный механизатор Владимир Евтушик. К работе относится с ответственностью. Понимает, что итог будущего урожая зависит в том числе от него. Справляться быстро и качественно со всеми задачами помогает бортовой компьютер.

Владимир Евтушик, механизатор СУП "Хотиславский"

Надо, чтобы все было красиво, ровно и схожесть была хорошая. Стараюсь. До земли этой привык, тянет. Уже больше 30 лет работаю в поле, все время в поле. Кормят, обед привозят. - Вкусно? Да.