17 млн человек за чертой бедности - современные реалии Польши

Около 17 млн человек живут за чертой бедности, а это почти половина населения.

Денег им хватает лишь на основные продукты питания. Об этом говорят данные доклада Poverty Watch 2024, подготовленного польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью.



При этом количество поляков, живущих в крайней нищете, всего за год увеличилось с 1,7 до 2,5 млн. 500 тысяч из которых - дети.