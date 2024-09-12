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17 млн человек за чертой бедности - современные реалии Польши

Низкий экономический рост, высокая инфляция и никаких изменений в социальных пособиях - современные реалии Польши. Бедность в стране достигла рекордных показателей.

Около 17 млн человек живут за чертой бедности, а это почти половина населения.

Денег им хватает лишь на основные продукты питания. Об этом говорят данные доклада Poverty Watch 2024, подготовленного польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью.

При этом количество поляков, живущих в крайней нищете, всего за год увеличилось с 1,7 до 2,5 млн. 500 тысяч из которых - дети.

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