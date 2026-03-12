2 нападения произошли в США: теракт у синагоги в Мичигане и стрельба в университете Вирджинии

Сразу два вооруженных нападения в США. В Мичигане вечером 12 марта была атакована синагога: в здание врезался автомобиль, водитель которого затеял перестрелку с находившейся внутри охраной. Террориста уничтожили. Никто из полутора сотен детей и персонала, находившихся в синагоге, не пострадал.

А в Норфолке, штат Вирджиния, все закончилось не так благополучно. Здесь преступник ворвался в здание университета Олд Доминион, где открыл огонь по студентам: один человек был убит, двое ранены. Стрелка скрутили сами учащиеся.

Массовые расстрелы - довольно обычное в Соединенных Штатах явление: только с начала 2026 года их было зафиксировано более 200.