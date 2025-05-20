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21 мая Европейский банк опубликует подробный отчет об экономических угрозах для еврозоны
Рынки золота могут представлять собой источник опасности для финансовой стабильности еврозоны в условиях геополитической напряженности, передает заявление Европейского центрального банка Bloomberg.
Это связано с тем, что товарные рынки сконцентрированы в руках нескольких крупных компаний, которые зачастую прибегают к непрозрачным сделкам с применением кредитного плеча.
Иными словами, торгующие золотом могут начать спешно продавать и возвращать взятые в долг средства из-за финансовой неопределенности, однако по причине скачков цен на металл денег на погашение задолженности может не хватить, что приведет к масштабным проблем в европейской экономике.
Так, например, спрос на золото в США в преддверии тарифов Трампа уже привел к проблемам в хранилищах Банка Англии и спровоцировал резкий рост торгового профицита Швейцарии с Соединенными Штатами.
21 мая Европейский банк намерен опубликовать подробный отчет об экономических угрозах для еврозоны.