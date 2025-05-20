21 мая Европейский банк опубликует подробный отчет об экономических угрозах для еврозоны

Рынки золота могут представлять собой источник опасности для финансовой стабильности еврозоны в условиях геополитической напряженности, передает заявление Европейского центрального банка Bloomberg.



Это связано с тем, что товарные рынки сконцентрированы в руках нескольких крупных компаний, которые зачастую прибегают к непрозрачным сделкам с применением кредитного плеча.



Иными словами, торгующие золотом могут начать спешно продавать и возвращать взятые в долг средства из-за финансовой неопределенности, однако по причине скачков цен на металл денег на погашение задолженности может не хватить, что приведет к масштабным проблем в европейской экономике.