25 марта депутаты партии Зеленского отказались выходить на работу из-за угроз
Автор:Редакция news.by
В Украине депутаты партии Зеленского отказались приходить 25 марта на работу из-за угроз в их адрес. По сообщениям местных СМИ, люди боятся, что их изобьют по пути на рабочее место.
Кто именно хочет напасть на слуг народа, не уточняется. Сигнальное голосование показало, что в зале Рады сейчас только 171 депутат, а для принятия решений нужно минимум 226.
Все это происходит на фоне разногласий между Зеленским и депутатами по поправкам, которые позволят Киеву и дальше получать финансирование от МВФ.