290 тыс. португальцев остались без света из-за урагана "Кристин"

290 тыс. португальцев до сих пор остаются без электричества после урагана "Кристин". Железнодорожное движение на севере и западе станы приостановлено из-за повреждения электросетей. В ряде районов сохраняются предупреждения из-за дождей, сильных порывов ветра и снегопада. Мощный шторм стал причиной гибели по меньшей мере 5 человек.

В настоящий момент "Кристин" добралась до Мадрида, нарушив транспортное сообщение.

