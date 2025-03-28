3,6 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

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3,6 тыс. человек погибли из-за землетрясения в Мьянме, еще более 5 тыс. получили ранения, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая и власти Мьянмы.

"В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3,6 тыс. человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся без вести пропавшими", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.