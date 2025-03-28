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3,6 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Мьянме
3,6 тыс. человек погибли из-за землетрясения в Мьянме, еще более 5 тыс. получили ранения, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая и власти Мьянмы.
"В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3,6 тыс. человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся без вести пропавшими", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.
Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде
На момент 04:42 утра по восточному времени (EDT) 28 марта 2025 года в Бангкоке и его окрестностях произошло сильное землетрясение, вызвавшее значительный резонанс