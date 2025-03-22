551 пострадавший и 145 погибших. В годовщину трагедии в "Крокусе" открыли мемориал

Этот теракт называют самым жестоким и кровавым в современной истории России. Год назад террористы атаковали "Крокус Сити Холл".

551 пострадавший и 145 погибших, среди них несколько граждан Беларуси. В память о погибших напротив центрального входа в концертный зал 22 марта открыли мемориал из черного гранита.

"Крокус Сити Холл" - один из крупнейших концертных залов Подмосковья. Здесь проводили масштабные мероприятия, например, такие как "Мисс Вселенная" и, конечно, концерты известных зарубежных и российских звезд. В тот злополучный вечер было выступление рок-группы "Пикник". Все билеты были проданы. В зале находилось более 6 тыс. человек.

Сегодня, в годовщину той страшной трагедии, недалеко от центрального входа в концертный зал открыли мемориал. Обелиск из черного гранита обвивает стая журавлей. Они, словно души всех погибших в этой страшной трагедии, устремились ввысь, к небу.

Эдуард, очевидец теракта в "Крокус Сити Холле":

"Мемориал мемориалом. Все это остается в душе человека, который это пережил или не пережил. Можно это не пережить вместе со всеми, тем не менее, сопереживают многие. Я знаю, во многих городах люди плакали, отнеслись к этому со скорбью, с пониманием. Для всей нашей страны это большое горе, но я думаю, мы его переживем и будем идти дальше".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd1a814-3add-4f05-972f-9a054d729472/conversions/c7751f69-ca6c-4d71-8ce6-155fe5a80644-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd1a814-3add-4f05-972f-9a054d729472/conversions/c7751f69-ca6c-4d71-8ce6-155fe5a80644-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd1a814-3add-4f05-972f-9a054d729472/conversions/c7751f69-ca6c-4d71-8ce6-155fe5a80644-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd1a814-3add-4f05-972f-9a054d729472/conversions/c7751f69-ca6c-4d71-8ce6-155fe5a80644-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня к обелиску приходят сотни людей. В руках цветы, детские игрушки и зажженные свечи. Практически каждый второй - это очевидец тех страшных событий, которым по счастливой случайности удалось выжить в тот страшный день.

Анатолий Петрохин, очевидец теракта в "Крокус Сити Холле":

"Началась стрельба, я закричал в зале, что по нам стреляют. Люди начали бежать со второго этажа вниз. Все пытались покинуть концертный зал через выход, через сцену. Началась паника, давка. Террористы вошли в концертный зал и начали по нам стрелять, Люди падали, умирали. Тяжело это вспоминать. Память должна быть, и люди должны помнить, что это было".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1060a1a9-49f8-4136-bccd-1d45ccc89ddb/conversions/3665b76c-cc56-4cb8-ab2e-759990a58d70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1060a1a9-49f8-4136-bccd-1d45ccc89ddb/conversions/3665b76c-cc56-4cb8-ab2e-759990a58d70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1060a1a9-49f8-4136-bccd-1d45ccc89ddb/conversions/3665b76c-cc56-4cb8-ab2e-759990a58d70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1060a1a9-49f8-4136-bccd-1d45ccc89ddb/conversions/3665b76c-cc56-4cb8-ab2e-759990a58d70-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трагедию в "Крокусе" называют самым жестоким терактом в истории современной России. Цель боевиков была убить как можно больше мирных людей. Многие погибали семьями. Основных исполнителей теракта было четверо. А фигурантами по уголовному делу проходят 27 человек. Процесс сложный, проведено более 1,5 тыс. экспертиз, а материалы занимают 700 увесистых томов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5108ad51-6bc8-4775-ac1b-7c133c69a153/conversions/1e0cdc22-620f-4ab0-881b-bdeffbc475e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5108ad51-6bc8-4775-ac1b-7c133c69a153/conversions/1e0cdc22-620f-4ab0-881b-bdeffbc475e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5108ad51-6bc8-4775-ac1b-7c133c69a153/conversions/1e0cdc22-620f-4ab0-881b-bdeffbc475e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5108ad51-6bc8-4775-ac1b-7c133c69a153/conversions/1e0cdc22-620f-4ab0-881b-bdeffbc475e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Синицина, экстремальный психолог МЧС России:

"Теракты разные, террористы разные. Тот же Беслан, тяжелая ситуация, но всегда есть шанс кому-то выйти, потому что мы ждем, что террористы нам какие-то требования предъявят. "Крокус" - это задача убить всех, кто попался тебе навстречу. Независимо, ребенок это или женщина. Цель - убить, поэтому это самый тяжелый теракт, который мы имеем".

Спустя год следствие по "Крокусу" завершено. В конце марта дело планируют передать в военный суд. И уже там в ходе разбирательств террористам будет вынесен приговор.

Героизм белорусов при трагедии в "Крокус Сити Холле"