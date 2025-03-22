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551 пострадавший и 145 погибших. В годовщину трагедии в "Крокусе" открыли мемориал
Этот теракт называют самым жестоким и кровавым в современной истории России. Год назад террористы атаковали "Крокус Сити Холл".
551 пострадавший и 145 погибших, среди них несколько граждан Беларуси. В память о погибших напротив центрального входа в концертный зал 22 марта открыли мемориал из черного гранита.
"Крокус Сити Холл" - один из крупнейших концертных залов Подмосковья. Здесь проводили масштабные мероприятия, например, такие как "Мисс Вселенная" и, конечно, концерты известных зарубежных и российских звезд. В тот злополучный вечер было выступление рок-группы "Пикник". Все билеты были проданы. В зале находилось более 6 тыс. человек.
Сегодня, в годовщину той страшной трагедии, недалеко от центрального входа в концертный зал открыли мемориал. Обелиск из черного гранита обвивает стая журавлей. Они, словно души всех погибших в этой страшной трагедии, устремились ввысь, к небу.
Эдуард, очевидец теракта в "Крокус Сити Холле":
"Мемориал мемориалом. Все это остается в душе человека, который это пережил или не пережил. Можно это не пережить вместе со всеми, тем не менее, сопереживают многие. Я знаю, во многих городах люди плакали, отнеслись к этому со скорбью, с пониманием. Для всей нашей страны это большое горе, но я думаю, мы его переживем и будем идти дальше".
Сегодня к обелиску приходят сотни людей. В руках цветы, детские игрушки и зажженные свечи. Практически каждый второй - это очевидец тех страшных событий, которым по счастливой случайности удалось выжить в тот страшный день.
Анатолий Петрохин, очевидец теракта в "Крокус Сити Холле":
"Началась стрельба, я закричал в зале, что по нам стреляют. Люди начали бежать со второго этажа вниз. Все пытались покинуть концертный зал через выход, через сцену. Началась паника, давка. Террористы вошли в концертный зал и начали по нам стрелять, Люди падали, умирали. Тяжело это вспоминать. Память должна быть, и люди должны помнить, что это было".
Трагедию в "Крокусе" называют самым жестоким терактом в истории современной России. Цель боевиков была убить как можно больше мирных людей. Многие погибали семьями. Основных исполнителей теракта было четверо. А фигурантами по уголовному делу проходят 27 человек. Процесс сложный, проведено более 1,5 тыс. экспертиз, а материалы занимают 700 увесистых томов.
Татьяна Синицина, экстремальный психолог МЧС России:
"Теракты разные, террористы разные. Тот же Беслан, тяжелая ситуация, но всегда есть шанс кому-то выйти, потому что мы ждем, что террористы нам какие-то требования предъявят. "Крокус" - это задача убить всех, кто попался тебе навстречу. Независимо, ребенок это или женщина. Цель - убить, поэтому это самый тяжелый теракт, который мы имеем".
Спустя год следствие по "Крокусу" завершено. В конце марта дело планируют передать в военный суд. И уже там в ходе разбирательств террористам будет вынесен приговор.
Героизм белорусов при трагедии в "Крокус Сити Холле"
В результате теракта погибли и граждане Беларуси. В концертном зале они работали в службе охраны и стали на пути у террористов. Алима Кошеварова из Бобруйска расстреляли у входа. Еще неделю за его жизнь боролись врачи. Вадим Кулик из Барановичей погиб, помогая другим покинуть здание.