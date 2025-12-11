Власти Литвы не могут похвастаться поддержкой своего народа. 73,5 % граждан оценивают работу литовского правительства негативно. Такого низкого уровня поддержки не было уже много десятилетий.

С учетом того, что кабинет был сформирован лишь в сентябре, можно говорить о катастрофическом провале всех начинаний премьер-министра Инги Ругинене. Особенно серьезный удар по репутации правительства нанес пограничный кризис, который литовская сторона сама же и спровоцировала. Он обнаружил непоследовательность и хаотическую бессистемность действий властей, которые привели к колоссальному материальному и репутационному ущербу для страны.