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Администрация Байдена потратила 10 млн долларов на создание трансгендерных животных

Миллионы долларов налогоплательщиков США ушли на странные эксперименты с животными. Администрация Байдена и Харрис в 2024 году потратила 10 млн долларов на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Об этом сообщила конгрессвумен Нэнси Мэйс.

Исследования были направлены на проведение болезненных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных. Кроме того, проводилось изучение восприимчивости подобных животных к передозировке наркотиков, а также способности заразиться ВИЧ.

СШАДжо Байден