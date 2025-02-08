Администрация Байдена потратила 10 млн долларов на создание трансгендерных животных

Миллионы долларов налогоплательщиков США ушли на странные эксперименты с животными. Администрация Байдена и Харрис в 2024 году потратила 10 млн долларов на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Об этом сообщила конгрессвумен Нэнси Мэйс.