Активисты приклеили себя к асфальту возле завода Rheinmetall
Автор:Редакция news.by
Активисты заблокировали вход на завод Rheinmetall в Берлине. Они буквально приклеили себя к асфальту и скандировали лозунги против экспорта оружия, обвиняя Германию в участии в конфликтах через поставки вооружения.
К месту проведения акции прибыли десятки силовиков. Они оцепили территорию и начали "отклеивать" протестующих с помощью специального раствора и инструментов. У некоторых участников на руках остались раны.