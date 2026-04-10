Активисты приклеили себя к асфальту возле завода Rheinmetall

Активисты заблокировали вход на завод Rheinmetall в Берлине. Они буквально приклеили себя к асфальту и скандировали лозунги против экспорта оружия, обвиняя Германию в участии в конфликтах через поставки вооружения.

К месту проведения акции прибыли десятки силовиков. Они оцепили территорию и начали "отклеивать" протестующих с помощью специального раствора и инструментов. У некоторых участников на руках остались раны.

В миреЕвропа

Европа