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Александр Дарчиев назначен послом России в Вашингтоне
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Директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева назначили послом России в США. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
"Назначить Дарчиева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в указе президента РФ.
Как ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.