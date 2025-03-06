Александр Дарчиев назначен послом России в Вашингтоне

"Назначить Дарчиева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в указе президента РФ.

Как ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.