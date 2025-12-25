Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Алжир признал французский колониализм преступлением и требует официальных извинений

Алжир признал французский колониализм, длившийся более ста лет, преступлением.

Депутаты Национального народного собрания единогласно проголосовали за соответствующий законопроект. Среди преступлений названы, в частности, внесудебные казни, пытки и изнасилования, а также производившиеся на территории Алжира ядерные испытания и разграбление природных ресурсов страны. В документе также содержится требование официальных извинений Парижа.

