Алжир признал французский колониализм преступлением и требует официальных извинений

Депутаты Национального народного собрания единогласно проголосовали за соответствующий законопроект. Среди преступлений названы, в частности, внесудебные казни, пытки и изнасилования, а также производившиеся на территории Алжира ядерные испытания и разграбление природных ресурсов страны. В документе также содержится требование официальных извинений Парижа.