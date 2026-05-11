Американская лотерея: почему каждый 3-й президент США становится мишенью для собственного народа

Красная дорожка, вспышки камер, светские разговоры - вашингтонский отель "Хилтон" принимает очередной ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Вечер, где политика на время отступает перед протоколом и улыбками для прессы. Журналисты, чиновники, известные лица - все, казалось бы, чинно и традиционно.

Внезапные выстрелы, сначала недоумение, затем паника. Охрана мгновенно перекрывает проходы, президента экстренно выводят из зала. Как будто эпизод остросюжетного детектива с внезапным поворотом, драматической музыкой и героем, которого в последний момент уводят из-под удара.

Только драма происходила в реальности, в центре американской столицы, в нескольких метрах от лидера одной из ведущих мировых держав. Нападавший действовал стремительно: 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен прорвался к зоне контроля с оружием в руках и открыл огонь. Он двигался прямо в сторону бального зала, где находился Трамп и представители администрации. Нападавшего задержали в лобби.

Один из агентов секретной службы получил ранение. Его спас мобильный телефон, приняв удар на себя. Гости, впрочем, явно не сразу осознали серьезность момента. Многие падали на пол, но скорее по инерции. Внутри, по рассказам, царила удивительная невозмутимость: некоторые из присутствующих даже умудрились делать селфи на фоне мечущихся сотрудников спецслужб. XXI век на дворе, как-никак.

Еще несколько человек с завидным хладнокровием набивали сумки едой и бутылками шампанского. Позже активно обсуждали, не была ли в числе этих энтузиастов посол Украины. Хотя явных доказательств и не нашлось, критикам в соцсетях это не помешало в очередной раз припомнить киевским властям тягу к коррупции и легкой наживе.

Злоумышленника задержали, но своих намерений не скрывал. Незадолго до атаки он отправил родственникам электронное письмо, в котором написал, что чиновники администрации Трампа являются целями с приоритетом от самых высокопоставленных до самых низших.

Коулу Томасу Аллену грозит пожизненное лишение свободы, а Дональд Трамп войдет в историю уже как абсолютный рекордсмен среди американских президентов по количеству совершенных на него покушений. Не говоря про многочисленное количество угроз, серьезных инцидентов уже целых три. И это всего за два года.

Коул Томас Аллен

С каждым новым случаем методы злоумышленников становятся все опаснее, а дистанции до цели все короче. Во Флориде преступник много часов в кустах с винтовкой в руках выждал появления политика, а во Пенсильвании стрелку удалось осуществить прямое попадание.

Конечно, вокруг преступлений рождается множество конспирологических версий. Они заметно разнятся в зависимости от политического лагеря: одни думают, что первое покушение в Пенсильвании в июле 2024 года было инсценировкой. Дескать, Трамп использовал так называемую кровяную капсулу, а пуля лишь задела ухо по заранее прописанному сценарию, чтобы вызвать сочувствие избирателей, привлечь внимание и помочь беспрецедентно выиграть электоральную гонку.

Другие, напротив, убеждены, что стрельбу организовали политические противники Трампа с подкупом агентов секретной службы, которые якобы намеренно допустили роковую халатность. Ведь здание, откуда стрелял злодей, по всем привычным канонам должно было охраняться. Некоторые даже убеждены, что стрелок действовал не один. К близкому до цели радиусу было допущено два злоумышленника, просто второй из них скрылся.

покушение на Трампа в Пенсильвании

Что касается следующего покушения во Флориде спустя всего несколько месяцев, здесь конспирологи сделали ставку на след BlackRock. Есть версия, что Райан Уэсли Раут был не случайным маньяком, а нанятым агентом гигантской инвестиционной корпорации. Одни добавляют, что он снимался в рекламном ролике BlackRock, хотя это не подтвердилось, а другие видят в его попытках вербовать бойцов для Украины доказательства связи с НАТО или ЦРУ.

покушение на Трампа во Флориде

Крайнее покушение в отеле Вашингтона "Хилтон" породило еще больше различных версий. Одна из них гласит, что и этот инцидент был фальшивым флагом, причем на этот раз по заказу демократов, дабы убрать из лагеря неугодного. Есть версия, что стрелок вообще был актером, а ранение агента секретной службы - симуляцией. Мол, спектакль был организован лично Трампом и его командой. Называют несколько причин, причем одна из них откровенно абсурдна и связана с критикой строительства мегабезопасного бального зала стоимостью 400 млн долларов на территории Белого дома - проекта, который президент Трамп активно лоббирует.

Дональд Трамп, президент США:

"Этого события никогда бы не произошло, если бы в Белом доме в настоящее время строился сверхсекретный с военной точки зрения бальный зал. Несмотря на свою красоту, он оснащен всеми необходимыми средствами безопасности высочайшего уровня, а также тем, что в нем нет комнат наверху, куда могли бы проникнуть преступники, и он находится за воротами самого охраняемого здания в мире - Белого дома".

С другой стороны, в предполагаемой актерской игре видят более глубинную цель - отвлечь внимание общественности от череды болезненных провалов. На момент драматичных апрельских событий рейтинг одобрения Трампа рухнул до минимальных за весь второй срок 34 %. В основном из-за того, что большинство американцев недовольны галопирующей инфляцией. За месяц до покушения базовая инфляция подскочила до 3,3 %, с самого высокого показателя за три года. Цены на бензин взлетели до исторических максимумов.

рейтинг одобрения Трампа

А одной из причин, пожалуй, самой весомой, называют стратегический провал американской операции на Ближнем Востоке - топливный и, как следствие, продовольственный кризис, болезненный удар по кошельку простых людей и колоссальные финансовые потери бизнеса. Ситуация вокруг Ормузского пролива негативно сказалась на экономической и гуманитарной стабильности во всем мире.

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН:

"Валовой доход падает до 2,5 %, инфляция достигает 5,4 %, 32 млн человек оказываются в нищете. Запасы удобрения истощаются, урожайность падает и еще 45 млн человек столкнутся с крайним голодом. С трудом достигнутые успехи в развитии в одночасье сводятся на нет".

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН

А в соцсетях муссируется теория отеля в Вашингтоне: "Хилтон" притягивает покушение из-за наличия якобы мистической геопатогенной зоны. К слову, действительно, отель имеет мрачную историю - ровно 45 лет назад, в 1981 году, у его стен уже гремели выстрелы. Тогда совершилось покушение на 40-ого президента Рональда Рейгана. Когда политик выходил из гостиницы, стрелок выпустил в его сторону 6 пуль из револьвера. Одна из них рикошетом от бронированного лимузина попала Рейгану под левую руку, пробив ребро и легкое в опасной близости от сердца.

Одно из самых экранизируемых преступлений - убийство 16-ого президента США Авраама Линкольна в 1865 году. Застрелили его в театральной ложе Вашингтонского театра "Форд". Эту сцену десятки раз упоминали в кино и массовой культуре.

Следующая жертва - 20-й президент США Джеймс Абрам Гарфилд: в 1881 году получил пулю на вокзале в Вашингтоне, но его, по сути, добило не столько ранения, сколько бесконечные и сомнительные медицинские манипуляции.

25-й президент США Уильям Мак-Кинли в 1901 году был смертельно ранен анархистом на панамериканской выставке. Разделались с ним как символом тогдашней системы.

Однако почему в этом скорбном списке самым известным осталось навсегда именно имя Джона Кеннеди? Убийство 35-го президента стало для США тем же травматическим разломом, чем позже окажется 11 сентября. Моментом, когда страна внезапно увидела собственную уязвимость, он навсегда подорвал веру граждан в искренность государственных институтов.

Лидер, который идеально выглядел в телеобъективе и казался воплощением обновленной американской мечты, погиб не на поле боя и не в результате сложной спецоперации, а в солнечный день в открытом автомобиле на глазах у сотен людей. Кинематографичность этого момента (от медленного хода лимузина до розового костюма супруги Жаклин, залитого кровью) сделала его мифом, в который нереально поверить до конца и уж точно невозможно забыть.

покушение на Джона Кеннеди

Опубликованный заранее маршрут, отказ от бронежилета, агенты, убранные с подножек автомобиля, все подчинялось логике открытого честного лидера, который не прячется от народа. Но именно эта демонстративная открытость обернулась фатальной уязвимостью: несколько выстрелов на Элм-стрит разрушили иллюзию всесильного государства, способного гарантировать безопасность хотя бы своему первому лицу.

Конечно, громкое дело вызвало волну обсуждений, догадок и редкого недоверия к чистоте проводимого расследования.

"Врач-патологоанатом признался в том, что через некоторое время после убийства сжег оригинальный отчет о вскрытии в камине в своем доме в Мэриленде. И когда об этом узнали члены комиссии Уоррена (Комиссия президента по расследованию убийства президента Кеннеди - прим. ред.), они стали сильно паниковать, потому что подумали, что это сочтут за первый шаг к сокрытию информации о том, как на самом деле был убит президент Кеннеди", - отметил историк и писатель Филип Шенон.

историк и писатель Филип Шенон

Власти сразу же попытались заглушить слухи единственной возможной официальной версии о стрелке-одиночке, но образ Ли Харви Освальда со всеми его биографическими странностями от службы в морской пехоте до попыток получить убежище в СССР упорно не желал превращаться в портрет фанатика-маргинала.

Финальным ударом по репутации расследования стало убийство подозреваемого в прямом эфире. В 1963 году миллионы американцев наблюдали по телевизору за переводом Освальда в тюрьму. В этот момент владелец ночного клуба выскочил из толпы и застрелил его в упор в подвале полицейского участка. Это породило уверенность в том, что свидетеля просто убрали. Доверие государству окончательно сменилось глубоким скепсисом.

Ли Харви Освальд

В целом, Штаты прочно удерживают печальное лидерство среди развитых стран по числу политических преступлений. История показывает, должность президента США - мишень и никак иначе, и чтобы решиться сыграть в эту лотерею, надо иметь достаточно смелости.

Факт Примерно треть лидеров США так или иначе сталкивались с покушениями, успешными или сорванными в последний момент.

Смерть 29-ого президента США Уоррена Гардинга официально назвали естественной, но слишком уж явно совпала она с моментом, когда его коррупционные махинации вот-вот должны были выйти на свет. Его смерть словно списала все долги: страну избавили от громкого скандала с участием высших чиновников.

Не меньше вопросов и к уходу 32-ого президента США Франклина Рузвельта: последние месяцы он фактически был не в себе, а время было суровое - 1945 год, Вторая мировая, стране нужен был вменяемый руководитель, так что, поговаривают, его кончину могли и ускорить. Мол, зачем ждать неизбежного, когда каждая неделя на счету?

США демонстрируют особенно тревожную динамику: вспышки политического насилия здесь повторяются слишком часто, чтобы считать их набором случайностей. Можно было бы свести к психическому расстройству исполнителей, и в ряде случаев это частичная правда, но такое объяснение слишком удобно заказчикам.

За каждым выстрелом стоит целый узел социальных, культурных и структурных причин. Первая и самая очевидная причина - повсеместная доступность оружия, уходящая корнями в исторический миф о стране свободных людей. Вторая поправка в Конституцию в 1791 году закрепила право народа хранить и носить оружие. На территории США насчитывается больше продаваемого огнестрельного оружия, чем самого населения. На каждую сотню американцев приходится ошеломляющее количество - 120 единиц оружия. Каждый день в стране от пуль гибнет около 100 человек.

оружие

Второй, еще более значимый фактор - чудовищная политическая поляризация и риторика ненависти. В последние пять лет агентство Bloomberg фиксирует рекордное число нападений на политиков за всю историю наблюдений. Аналитики Калифорнийского университета отмечают: идеологическая дистанция между демократами и республиканцами в Конгрессе постоянно увеличивается.

Экономическая нестабильность и глубочайшее неравенство также служат мощным катализатором: когда человек теряет веру в социальные лифты и чувствует, что его голос не имеет веса, пистолет становится его последним аргументом в политическом споре.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов особенности американского менталитета и исторической памяти. Культурный код США сформировался на горизонте, где справедливость часто вершилась через дуло винтовки. Это глубоко въевшиеся убеждения о праве гражданина на самосуд и вооруженное сопротивление несправедливости. Отсюда циничная готовность четверти американцев по данным опросов взять в руки оружие против собственного правительства, если что-то пойдет не по желаемому сценарию, а когда к этому добавляется конспирологическая подозрительность в виде "они крадут наши выборы", то путь от диванного обсуждения до реального выстрела становится невероятно коротким.

Когда в обществе с тотальной вооруженностью и запредельной поляризацией каждый третий президент подвергается нападению, речь идет уже не о личной безопасности. Здесь появляется вопрос глобальнее: можно ли вообще называть демократией систему, где единственно правильный инструмент диалог заменяется выстрелом? Пока корень культуры насилия, доступность оружия и риторика ненависти остается нетронутым, американская мечта будет всего лишь мишенью для очередного стрелка.