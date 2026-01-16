3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Американские представители провели в Вашингтоне встречу с главами МИД Дании и Гренландии
В Вашингтоне состоялись переговоры министров иностранных дел Дании и Гренландии с американскими представителями. Как заявили в Белом доме, стороны договорились создать рабочую группу, которая будет встречаться каждые две-три недели по вопросу о приобретении Гренландии США. Переговорщики убедились, что американский президент не собирается отказываться от своих претензий на остров. Что же Европа? С заявлением выступила глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:
"Совершенно очевидно, что Гренландия может рассчитывать на нашу политическую, экономическую и финансовую поддержку. Что касается ее безопасности, то обсуждение вопросов безопасности в Арктике является, прежде всего, ключевым вопросом НАТО. Но я также хочу подчеркнуть, что Арктика и безопасность в Арктике - обе эти темы являются ключевыми для Европейского союза и имеют для нас огромное значение".
Великобритания и Норвегия предложили в целях обороны Гренландии запустить операцию НАТО "Арктический часовой". Пока же отдельные страны рассказали о своих планах по защите острова. Франция отправит в Гренландию 15 военных, Германия - 13. От Финляндии и Норвегии на остров прибудут по два человека. Нидерланды и Великобритания пришлют по одному солдату. Правительства Польши и Испании и вовсе официально отказались отправлять своих военных на далекий остров.
Ранее Трамп призвал НАТО к добровольному выводу датских войск с территории Гренландии и подчеркнул, что скандинавская страна не сможет защитить остров "двумя собачьими упряжками".