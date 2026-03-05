Аналитик Бояшов: Предвыборные "подарки" Трампа американцам говорят о неопределенности его стратегии

В США стартовали предварительные выборы (праймериз), которые задают тон предстоящей президентской гонке. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов оценил перспективы Дональда Трампа, значение иранской кампании и обновление политического ландшафта Америки.

Первые праймериз прошли в Техасе, который традиционно считается оплотом республиканцев - демократы не побеждают там с 1994 года. Однако внимание привлекли внутрипартийные выборы именно среди демократов. На них проиграла Жасмин Крокетт - яркий критик Трампа, называвшая его "путинским прихвостнем". Победу одержал более умеренный кандидат, что может свидетельствовать о смене настроений внутри партии.

Многие эксперты уже готовы похоронить политическую карьеру Трампа из-за начала операции в Иране, называя его "сбитым летчиком" и "хромой уткой". Однако Анатолий Бояшов призвал не торопиться с выводами: "Реакция на американское вторжение в Иран - временная. Сейчас активизировалась та часть общества, которая традиционно выступает против американских интервенций за рубежом и за решение внутренних проблем. Сам Трамп строил на этом свою избирательную кампанию. Но до ноября все может сойти на нет - динамика и темп настолько высоки, что за месяц все может поменяться".

По его словам, американо-израильская кампания в Иране не рассчитана на затяжную войну. Против этого выступают все, помня печальный опыт Вьетнама и Ирака.

"Те блицкриги, которые запланированы, по косвенным признакам рассчитаны так, чтобы не оказать влияния на промежуточные выборы в ноябре", - добавил эксперт.

В 2026 году США отмечают 250 лет со дня основания, и он предположил, что Трамп захочет сделать стране большой "подарок" - будь то Гренландия или победа в Иране.

Анатолий Бояшов заявил, такие "заготовки" действительно готовятся, но их характер говорит о неопределенности стратегии: "Где-то кого-то помирил, где-то выиграл быструю войну, где-то поборолся с мигрантами или коррупцией. Это не говорит о том, что Трамп рассчитывает на неудачу в каком-то вопросе. Это говорит о том, что непонятно, какая часть общества станет решающей на выборах. Возможно, это будут борцы с "режимами-изгоями", но американские аналитики все чаще склоняются к тому, что главное - борьба с внутренним криминалитетом, стабильность и отсутствие хаоса на улицах".

Он добавил, что американцы оценивают внешнюю политику прежде всего через призму личных финансов.

"Сейчас основной аргумент демократов на праймериз: Трамп залез в ваш кошелек, потому что из-за роста цен на энергоносители дорожает бензин на заправках. Другого сильного измерения у этого нет", - пояснил аналитик.

По его словам, риторика Трампа об угрозе со стороны Ирана пока выглядит разрозненной: то речь идет о защите Израиля, то о ядерном оружии, то о ракетах. Это говорит о поиске тех аргументов, которые действительно сработают с электоратом.

Причем и республиканцы, и демократы активно обновляют свои ряды, избавляясь от "геронтократии". Трамп уже называет своими преемниками Джей Ди Вэнса и Марко Рубио, а со стороны демократов все громче заявляет о себе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который называет Трампа "временным президентом, которого нужно просто перетерпеть".

"Трамп омолаживает американский истеблишмент, прежде всего республиканцев. Приходят молодые политики с твердой позицией, но менее "ястребиной". Даже в ходе иранской кампании появляются альтернативы. Фактор задействования молодых и активных сыграет свою роль - американская политика будет в этом направлении развиваться. Это видно и у демократов, и у республиканцев", - отметил аналитик.

Структура ICE вызывает большие споры в американском обществе, проводя масштабные облавы на нелегальных мигрантов. Однако, по мнению Анатолия Бояшова, это не повредит Трампу.

"Люди просят порядка, просят стабильности. Это невидимый запрос, который есть в любом обществе. Гораздо легче выезжать на скандалах и перепостах, потому что это видимо. Но невидимый запрос общества - прежде всего на порядок на улицах, и американцы об этом говорят четко", - резюмировал аналитик.

Он также отметил, что, несмотря на отдельные инциденты с применением силы, власти и губернаторы держат руку на пульсе и работают с этим запросом максимально эффективно.