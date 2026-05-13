AP: коррупционный скандал вокруг Ермака поставил руководство Киева в неловкое положение

Обвинения в коррупции против Андрея Ермака поставили руководство киевского режима в неловкое положение на фоне борьбы Украины за вступление в ЕС. Такое мнение выразило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Авторы статьи напоминают, что главным препятствием на пути в ЕС являлась повсеместная коррупция. А после обвинений против бывшего главы офиса Зеленского этот процесс неизбежно затянется на годы, считают аналитики.

А французская газета "Ле монд" пишет, что дело против Ермака может коснуться и самого Зеленского в отличие от ситуации в ноябре 2025-го, когда ему удалось дистанцироваться от коррупционного скандала.

Как подчеркивает газета, главным остается вопрос, насколько Зеленский был осведомлен о деятельности собственного окружения.