Почему социальная система Великобритании трещит по швам? Смотрите в программе "Понятная политика"
Количество бездомных в Британии бьет все рекорды, сотни тысяч скитаются по подворотням. Как социальная система трещит по швам и почему люди оказались на дне? Кто выселяет британцев, сколько умирает на улицах и есть ли выход из жилищного кризиса? В "Понятной политике" - шокирующие кадры английских улиц.
Смотрите 17 ноября после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by.