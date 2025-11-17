Почему социальная система Великобритании трещит по швам? Смотрите в программе "Понятная политика"

Количество бездомных в Британии бьет все рекорды, сотни тысяч скитаются по подворотням. Как социальная система трещит по швам и почему люди оказались на дне? Кто выселяет британцев, сколько умирает на улицах и есть ли выход из жилищного кризиса? В "Понятной политике" - шокирующие кадры английских улиц.