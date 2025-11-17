"Амкодор" поставил первую партию машин в Никарагуа

Первую партию машин в Никарагуа поставил "Амкодор", техника уже прибыла в Центральную Америку, открыв новый этап большого экспортного контракта. Он будет реализован в ближайшие два года.

Партия, которую доставили официальному дилеру, включает в себя 28 погрузчиков. Вся техника изготовлена в тропическом исполнении с учетом климатических условий, повышенной влажности и особенностей эксплуатации в Никарагуа.