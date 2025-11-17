3.67 BYN
"Амкодор" поставил первую партию машин в Никарагуа
Автор:Редакция news.by
Первую партию машин в Никарагуа поставил "Амкодор", техника уже прибыла в Центральную Америку, открыв новый этап большого экспортного контракта. Он будет реализован в ближайшие два года.
Партия, которую доставили официальному дилеру, включает в себя 28 погрузчиков. Вся техника изготовлена в тропическом исполнении с учетом климатических условий, повышенной влажности и особенностей эксплуатации в Никарагуа.
Сейчас на площадке дилера продолжается процесс сборки машин. Следующий этап - предпродажная подготовка и обучение местных специалистов, которое белорусский производитель проведет совместно с никарагуанскими механиками. Такой формат взаимодействия обеспечит высокий уровень сервиса и технической поддержки машин.