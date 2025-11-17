Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Польше выявили повреждение железнодорожных путей, ведущих на Украину

Антиукраинское сопротивление или вновь рука Москвы? В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая в Украину.

Как сообщают местные СМИ, нарушение целостности путей заметил машинист одного из поездов. На место прибыли соответствующие службы, движение транспорта остановлено.

Пострадавших нет. Дональд Туск уже поспешил заявить, что одной из причин произошедшего могла стать диверсия.

