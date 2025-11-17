3.68 BYN
На базе МТЗ создадут Центр развития промышленного туризма
В Беларуси активно развивается промышленный туризм. Минский тракторный завод – одно из самых популярных предприятий у туристов. Любимая часть экскурсии - выставка техники, а еще на базе МТЗ планируют создать современный Центр развития промышленного туризма.
Он поможет белорусским предприятиям готовить специалистов по экскурсионному сопровождению и разрабатывать образовательные программы.
Сергей Сидорович, начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы Минского тракторного завода:
"Мы открыли двери для наших туристов в 2017 году, за это время мы выросли с одной экскурсии в неделю до 6 экскурсий в день. На экскурсии представлены, например, модульные тренажеры трактора на 350 лошадиных сил, на котором виртуально можно погонять по полям. Это полноценная кабина с практически всеми узлами управления. Вы просто выбираете сценарий, их у нас три: можно погонять в соревнованиях, то есть устроить гонки с виртуальным трактором, можно погонять по пересеченной местности утром, днем, вечером или ночью".
На сегодняшний день в Минске 24 предприятия предлагают познакомиться с производством продукции белорусских брендов. Организаторы ищут и новые форматы промышленного туризма, в том числе интерактивные.