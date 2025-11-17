На базе МТЗ создадут Центр развития промышленного туризма

"Мы открыли двери для наших туристов в 2017 году, за это время мы выросли с одной экскурсии в неделю до 6 экскурсий в день. На экскурсии представлены, например, модульные тренажеры трактора на 350 лошадиных сил, на котором виртуально можно погонять по полям. Это полноценная кабина с практически всеми узлами управления. Вы просто выбираете сценарий, их у нас три: можно погонять в соревнованиях, то есть устроить гонки с виртуальным трактором, можно погонять по пересеченной местности утром, днем, вечером или ночью".