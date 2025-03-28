Армия США подтвердила гибель троих военных, пропавших на учениях в Литве

Фото: Janis Laizans / Reuters news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c67fcf-cb5f-4a81-82a5-ebd4c20e2e39/conversions/855e3ca3-3291-4955-a621-03317e8220be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c67fcf-cb5f-4a81-82a5-ebd4c20e2e39/conversions/855e3ca3-3291-4955-a621-03317e8220be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c67fcf-cb5f-4a81-82a5-ebd4c20e2e39/conversions/855e3ca3-3291-4955-a621-03317e8220be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c67fcf-cb5f-4a81-82a5-ebd4c20e2e39/conversions/855e3ca3-3291-4955-a621-03317e8220be-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Janis Laizans / Reuters

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что сегодня в Литве были найдены мертвыми три солдата армии США, которые служили в боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, нформируют литовские СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.

Поиски четвертого солдата продолжаются. Личности обнаруженных солдат не раскрываются.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования. "С глубокой грустью и скорбью я воспринял известие о трагической гибели трех американских солдат во время учений под руководством США в Литве. Поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден четвертый солдат", - написал Науседа в соцсетях.

В Литве шесть дней доставали из болота бронемашину американских военных, которые пропали без вести после учений в Литве. Утром 31 марта стало известно, что затонувшую американскую бронемашину M-88 Hercules удалось вытащить из болота на полигоне в литовском Пабраде. При этом официально о судьбе пропавших четырех американских военных не сообщалось. Отмечалось, что эту информацию первыми огласят представители США.

Генпрокурор Литвы Нида Грускене сегодня сообщила о начале досудебного расследования "по факту гибели" американских военных.

Четверо военнослужащих США пропали 25 марта во время учений на полигоне в литовском Пабраде. После продолжительных поисково-спасательных мероприятий 26 марта было определено местоположение бронемашины М-88, она ушла в болотистый грунт на глубину в 5 метров.