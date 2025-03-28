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Армия США подтвердила гибель троих военных, пропавших на учениях в Литве

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Фото: Janis Laizans / Reuters

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что сегодня в Литве были найдены мертвыми три солдата армии США, которые служили в боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, нформируют литовские СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.

Поиски четвертого солдата продолжаются. Личности обнаруженных солдат не раскрываются.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования. "С глубокой грустью и скорбью я воспринял известие о трагической гибели трех американских солдат во время учений под руководством США в Литве. Поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден четвертый солдат", - написал Науседа в соцсетях.

В Литве шесть дней доставали из болота бронемашину американских военных, которые пропали без вести после учений в Литве. Утром 31 марта стало известно, что затонувшую американскую бронемашину M-88 Hercules удалось вытащить из болота на полигоне в литовском Пабраде. При этом официально о судьбе пропавших четырех американских военных не сообщалось. Отмечалось, что эту информацию первыми огласят представители США.

Генпрокурор Литвы Нида Грускене сегодня сообщила о начале досудебного расследования "по факту гибели" американских военных.

Четверо военнослужащих США пропали 25 марта во время учений на полигоне в литовском Пабраде. После продолжительных поисково-спасательных мероприятий 26 марта было определено местоположение бронемашины М-88, она ушла в болотистый грунт на глубину в 5 метров.

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Президент Литвы заявил, что поиски пропавших в республике солдат США затянутся

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