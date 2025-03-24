Президент Литвы заявил, что поиски пропавших в республике солдат США затянутся

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что операция по поиску исчезнувших в республике американских солдат затянется. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на литовские СМИ.

"Вы видите, в какую ловушку природы мы попали и как трудно проводить спасательные работы. Все это займет еще время. Это еще раз подтверждает, насколько важно сохранять солидарность в подобных обстоятельствах. Мы все еще надеемся на чудо", - сказал литовский президент, прибывший на место происшествия на полигоне в Пабраде.

Накануне Минобороны Польши сообщило об отправке в Литву десятков военнослужащих, в том числе водолазов, для поиска пропавших военных. Вечером 28 марта к месту происшествия должна прибыть команда американских водолазов.

По словам главы Минобороны Литвы Довиле Шакалене, за минувшую ночь удалось убрать 2-3 м ила, который мешает установить точное положение гусеничной бронемашины М-88 Hercules, на которой передвигались пропавшие солдаты.

"Мы знаем место, где находится танк, но пока не знаем, в какой позиции. Условия крайне сложные, так как к болоту примыкает озеро, в которое поступает множество подземных источников, и вода постоянно просачивается. Грунт нестабилен", - указала она.

Шакалене надеется, что утром 29 марта при участии водолазов и команды гидрографов, используя многолучевой эхолот, удастся определить точное положение бронемашины и закрепить тросы.

Глава Минобороны также подчеркнула, что у властей Литвы на данный момент нет точной уверенности в том, что пропавшие американские военные находятся в затопленном транспортном средстве. Шакалене также заявила, что в Вильнюсе рассчитывают на то, что данный инцидент не повредит литовско-американским отношениям.

Вечером 25 марта четверо американских военнослужащих во время учений на полигоне в литовском Пабраде выехали на гусеничной машине М-88 Hercules и пропали. Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что получил известие о гибели солдат. Однако позже в альянсе уточнили, что произошла "путаница в замечаниях, которые генсек НАТО сделал по этому поводу", и заверили, что поиски военных продолжаются.