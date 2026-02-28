3.75 BYN
Атака на Иран: хронология событий
Цель военной атаки на Иран - уничтожение иранского флота и оборонной промышленности - заявил президент США Дональд Трамп. На Западе не скрывают: речь идет о насильственной смене руководства Ирана. Удары нанесли сразу по нескольким объектам в Тегеране, где находились высокопоставленные политики.
В ответ КСИР начал наносить удары по американским базам в Персидском заливе и территории Израиля. Хронология событий - в сюжете Анны Ивановой.
США и Израиль столкнулись с решительным ответом Ирана
Позорным провалом с первой секунды назвали американо-израильскую атаку на Иран многие мировые эксперты.
Дональд Трамп, президент США:
"Американские военные развернули крупные боевые действия в Иране. Наша цель - защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима - порочной группы очень сложных, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим зарубежным базам и нашим союзникам во всем мире".
Тегеран дал достойный ответ - он имеет право на защиту.
Власти Ирана считают "законными военными целями" все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. Из стран Персидского залива лишь Оман не подвергся ответным ударам Исламской Республики. Иран атаковал военные базы США в Катаре, Бахрейне и Иордании. Ракеты, нацеленные на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, уничтожались прямо над Абу-Даби.
На цели в Иране обрушились три волны ракетных атак. Пострадали от ударов не только военные, но гражданские объекты. Известно о десятках погибших детей в школах Минаба, Хормозгана. Там продолжаются спасательные работы.
А вот факт гибели высших армейских руководителей Ирана, о которой сообщил Израиль, опровергнут. В Исламской Республике поднимается волна народной поддержки правительства. На улицах многих городов проходят массовые митинги и демонстрации: толпы скандируют "Смерть Америке!" Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали, что страна уязвима внутренней нестабильностью. Напротив, иранцы сплотились как никогда.
Иранские ракетные залпы по Израилю также достигают своих целей, несмотря на активную работу местных ПВО. Взрывы прогремели в Иерусалиме, Хайфе, Ашкелоне и многих других городах. Израильские власти выступили с запретом на публикацию материалов, которые могут говорить об эффективности иранских атак. В стране начата мобилизация резервистов - призыву подлежат 70 тыс. человек
Официальный представитель иранского МИД выступает с заявлением, обращаясь к международному сообществу.
Безрассудная вооруженная агрессия США и Израиля не спровоцирована, следует из заявления МИД России. Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
"Я связался со своими коллегами в Персидском заливе, и я объяснил им, что у нас нет намерения нападать на них. Фактически мы атакуем американские базы в целях самообороны. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они нападают на нас, они, видимо, рассчитывали что мы не ответим, потому что их базы находятся в дружественных соседних странах".
Самое парадоксальное: ведь сейчас должны были продолжаться вполне успешные переговоры по иранской ядерной программе. Иранцы согласились практически на все условия, и разговор шел уже о конкретных деталях. Иран даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, и выразил готовность допускать на ядерные объекты американских инспекторов.
Вероятно, замысел Вашингтона с навязчивой подачи Израиля - устранить сильного конкурента в регионе Персидского залива. Увы, уже сегодня можно говорить, что их расчеты не оправдались. Не исключено, что вскоре придется вновь садиться за стол переговоров - вернуться к цивилизованному курсу.