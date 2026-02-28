Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Атака на Иран: хронология событий

Цель военной атаки на Иран - уничтожение иранского флота и оборонной промышленности - заявил президент США Дональд Трамп. На Западе не скрывают: речь идет о насильственной смене руководства Ирана. Удары нанесли сразу по нескольким объектам в Тегеране, где находились высокопоставленные политики.

В ответ КСИР начал наносить удары по американским базам в Персидском заливе и территории Израиля. Хронология событий - в сюжете Анны Ивановой.

США и Израиль столкнулись с решительным ответом Ирана

Позорным провалом с первой секунды назвали американо-израильскую атаку на Иран многие мировые эксперты.

Дональд Трамп, президент США

"Американские военные развернули крупные боевые действия в Иране. Наша цель - защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима - порочной группы очень сложных, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим зарубежным базам и нашим союзникам во всем мире".

Тегеран дал достойный ответ - он имеет право на защиту.

Власти Ирана считают "законными военными целями" все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. Из стран Персидского залива лишь Оман не подвергся ответным ударам Исламской Республики. Иран атаковал военные базы США в Катаре, Бахрейне и Иордании. Ракеты, нацеленные на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, уничтожались прямо над Абу-Даби.

На цели в Иране обрушились три волны ракетных атак. Пострадали от ударов не только военные, но гражданские объекты. Известно о десятках погибших детей в школах Минаба, Хормозгана. Там продолжаются спасательные работы.

А вот факт гибели высших армейских руководителей Ирана, о которой сообщил Израиль, опровергнут. В Исламской Республике поднимается волна народной поддержки правительства. На улицах многих городов проходят массовые митинги и демонстрации: толпы скандируют "Смерть Америке!" Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали, что страна уязвима внутренней нестабильностью. Напротив, иранцы сплотились как никогда.

дым от взрывов

Иранские ракетные залпы по Израилю также достигают своих целей, несмотря на активную работу местных ПВО. Взрывы прогремели в Иерусалиме, Хайфе, Ашкелоне и многих других городах. Израильские власти выступили с запретом на публикацию материалов, которые могут говорить об эффективности иранских атак. В стране начата мобилизация резервистов - призыву подлежат 70 тыс. человек

Официальный представитель иранского МИД выступает с заявлением, обращаясь к международному сообществу.

Безрассудная вооруженная агрессия США и Израиля не спровоцирована, следует из заявления МИД России. Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я связался со своими коллегами в Персидском заливе, и я объяснил им, что у нас нет намерения нападать на них. Фактически мы атакуем американские базы в целях самообороны. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они нападают на нас, они, видимо, рассчитывали что мы не ответим, потому что их базы находятся в дружественных соседних странах".

последствия атаки на Иран

Самое парадоксальное: ведь сейчас должны были продолжаться вполне успешные переговоры по иранской ядерной программе. Иранцы согласились практически на все условия, и разговор шел уже о конкретных деталях. Иран даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, и выразил готовность допускать на ядерные объекты американских инспекторов.

Вероятно, замысел Вашингтона с навязчивой подачи Израиля - устранить сильного конкурента в регионе Персидского залива. Увы, уже сегодня можно говорить, что их расчеты не оправдались. Не исключено, что вскоре придется вновь садиться за стол переговоров - вернуться к цивилизованному курсу.

