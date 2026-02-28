Атака на Иран: хронология событий

Цель военной атаки на Иран - уничтожение иранского флота и оборонной промышленности - заявил президент США Дональд Трамп. На Западе не скрывают: речь идет о насильственной смене руководства Ирана. Удары нанесли сразу по нескольким объектам в Тегеране, где находились высокопоставленные политики.

В ответ КСИР начал наносить удары по американским базам в Персидском заливе и территории Израиля. Хронология событий - в сюжете Анны Ивановой.

США и Израиль столкнулись с решительным ответом Ирана

Позорным провалом с первой секунды назвали американо-израильскую атаку на Иран многие мировые эксперты.

Дональд Трамп, президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4690fa-69ee-4c60-bd0e-fe680ab9fcc2/conversions/e23bc2b2-91bf-49f7-a200-b86faa58797c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4690fa-69ee-4c60-bd0e-fe680ab9fcc2/conversions/e23bc2b2-91bf-49f7-a200-b86faa58797c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4690fa-69ee-4c60-bd0e-fe680ab9fcc2/conversions/e23bc2b2-91bf-49f7-a200-b86faa58797c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4690fa-69ee-4c60-bd0e-fe680ab9fcc2/conversions/e23bc2b2-91bf-49f7-a200-b86faa58797c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Американские военные развернули крупные боевые действия в Иране. Наша цель - защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима - порочной группы очень сложных, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим зарубежным базам и нашим союзникам во всем мире".

Тегеран дал достойный ответ - он имеет право на защиту.

Власти Ирана считают "законными военными целями" все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. Из стран Персидского залива лишь Оман не подвергся ответным ударам Исламской Республики. Иран атаковал военные базы США в Катаре, Бахрейне и Иордании. Ракеты, нацеленные на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, уничтожались прямо над Абу-Даби.

На цели в Иране обрушились три волны ракетных атак. Пострадали от ударов не только военные, но гражданские объекты. Известно о десятках погибших детей в школах Минаба, Хормозгана. Там продолжаются спасательные работы.

А вот факт гибели высших армейских руководителей Ирана, о которой сообщил Израиль, опровергнут. В Исламской Республике поднимается волна народной поддержки правительства. На улицах многих городов проходят массовые митинги и демонстрации: толпы скандируют "Смерть Америке!" Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали, что страна уязвима внутренней нестабильностью. Напротив, иранцы сплотились как никогда.

дым от взрывов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d545ea1-982e-433e-9607-2f10025e6716/conversions/6f697b1f-a4f7-4508-b32a-2974c8743bb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d545ea1-982e-433e-9607-2f10025e6716/conversions/6f697b1f-a4f7-4508-b32a-2974c8743bb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d545ea1-982e-433e-9607-2f10025e6716/conversions/6f697b1f-a4f7-4508-b32a-2974c8743bb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d545ea1-982e-433e-9607-2f10025e6716/conversions/6f697b1f-a4f7-4508-b32a-2974c8743bb4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иранские ракетные залпы по Израилю также достигают своих целей, несмотря на активную работу местных ПВО. Взрывы прогремели в Иерусалиме, Хайфе, Ашкелоне и многих других городах. Израильские власти выступили с запретом на публикацию материалов, которые могут говорить об эффективности иранских атак. В стране начата мобилизация резервистов - призыву подлежат 70 тыс. человек

Официальный представитель иранского МИД выступает с заявлением, обращаясь к международному сообществу.

Безрассудная вооруженная агрессия США и Израиля не спровоцирована, следует из заявления МИД России. Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я связался со своими коллегами в Персидском заливе, и я объяснил им, что у нас нет намерения нападать на них. Фактически мы атакуем американские базы в целях самообороны. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они нападают на нас, они, видимо, рассчитывали что мы не ответим, потому что их базы находятся в дружественных соседних странах".

последствия атаки на Иран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ec389-6525-4a16-92e1-d05377896c81/conversions/99d3f1d4-c61a-4569-9e6f-b676f5bf6068-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ec389-6525-4a16-92e1-d05377896c81/conversions/99d3f1d4-c61a-4569-9e6f-b676f5bf6068-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ec389-6525-4a16-92e1-d05377896c81/conversions/99d3f1d4-c61a-4569-9e6f-b676f5bf6068-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ec389-6525-4a16-92e1-d05377896c81/conversions/99d3f1d4-c61a-4569-9e6f-b676f5bf6068-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самое парадоксальное: ведь сейчас должны были продолжаться вполне успешные переговоры по иранской ядерной программе. Иранцы согласились практически на все условия, и разговор шел уже о конкретных деталях. Иран даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, и выразил готовность допускать на ядерные объекты американских инспекторов.